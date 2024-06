La condición de Meghan Markle para volver a Reino Unido

Cuatro años han pasado ya desde que los duques de Sussex decidieron salir de la familia real británica para preservar su intimidad y la de su familia. Iniciaron una nueva vida en Montecito, California, pero ahora podrían volver a Reino Unido. Para ello, Meghan Markle ha marcado algunas condiciones que deben cumplirse a rajatabla.

Según el experto en realeza Tom Quinn, "Meghan ha dicho que solo está preparada para regresar a Inglaterra si ella y Harry tienen un lugar propio y la seguridad que ambos sienten es esencia". Una revelación que publica The Mirror y que viene a señalar que la duquesa no quiere vivir con los familiares de su familia, ya que no le inspiran confianza. No tanta como para alejarse de sus orígenes.

"Si la pareja logra encontrar un hogar permanente y solucionar el problema de seguridad, seguramente querrán traer a sus hijos al Reino Unido, pero hará falta mucha diplomacia para llegar al punto en el que Archie y Lili puedan desarrollar una relación cálida con sus primos George, Charlotte y Louis", ha revelado Quinn.

Su regreso a Reino Unido pasaría además por un acercamiento a los príncipes de Gales. La relación con William y Kate está muy deteriorada desde que los duques acusaran a la familia real de "racismo" en su polémica entrevista concedida a Oprah Winfrey y tras la publicación de las memorias de Harry, bajo el título "Spare", en las que no quedaba muy bien parado el príncipe de Gales.

Recientemente el menor de los hijos de Carlos III y la fallecida Diana de Gales viajó a Londres para festejar el décimo aniversario de los Juegos Invictus, pero en aquella ocasión ni Carlos III ni el príncipe William tuvieron tiempo para reunirse con él, en principio, por motivos de agenda.