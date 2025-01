Belén Esteban se rompe al hablar de la madre de Anabel Pantoja: “Merchi lo ha pasado muy mal”

Belén Esteban está viviendo con especial preocupación la situación por la que atraviesa su amiga, Anabel Pantoja. La joven lleva una semana con el corazón en un puño, después de que su hija fuese ingresada el pasado viernes 10 de enero en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Está “estable dentro de la gravedad” y se espera pacientemente a que su evolución sea favorable. Los médicos piden a los padres que no pierdan el optimismo ni la esperanza. Pero también están ahí arropándoles su familia y amigos. El clan Pantoja al completo ha pasado por el centro médico, así como muchos íntimos de la pareja. Pero quien está al pie del cañón en todo momento al lado de Anabel es su madre Merchi. No quiere romper el silencio que todos han impuesto ante la delicada situación, aunque detrás de cámaras ya ha ofrecido sus primeras declaraciones, confesando que todo es “desesperante” y que no pierden la esperanza de que suceda un milagro. Además, mantiene que no se harán declaraciones oficiales de ningún tipo y que llevarán el proceso en la más estricta intimidad.

Merchi Bernal, madre de Anabel Pantoja, y Amor Romeira en la puerta del hospital Gtres

Al hablar sobre Merchi en el programa ‘Ni que fuéramos Shhh’, Belén Esteban no ha podido aguantar la emoción. Con la madre de Anabel Pantoja mantiene muy buena amistad también, como así ha mostrado en varias ocasiones en redes sociales. Han estado juntas en lo bueno y lo malo, como es en esta ocasión. Después de estallar para denunciar la mentira que se estaba extendiendo sobre los supuestos privilegios que gozaría su amiga en el hospital, así como para frenar a Antonio Montero o José Manuel Parada, la de Paracuellos ha mostrado su lado más sensible. Este jueves tenía las emociones a flor de piel y es que la tensión de esta semana se va acumulando, dejando sus barreras al mínimo. Así ha sucedido cuando se hablaba de Merchi y ella no ha podido evitar emocionarse al verla en un vídeo que emitía el espacio de TEN.

Después de regresar del vídeo, Belén Esteban no podía articular palabra. Ha permanecido durante unos instantes callada, conteniendo la emoción, para después intentar expresarse: “Merchi siempre lo ha pasado mal. Lo ha pasado mal desde que Anabel era muy pequeñita. Y no os imagináis. La pequeña ha sido una bendición para ella, para Fernando, su pareja. Es un hombre extraordinario. Un saber estar…”, comienza a explicar la colaboradora, mientras se le agolpan las ideas en la mente. Destaca que “es muy difícil sacar adelante a una hija sola. Yo me acuerdo que cuando Anabel nos dijo que estaba embarazada, Merchi, como la madre de David, era su primera nieta. Lo pasaron muy mal”, desvela ahora Belén Esteban, con la voz quebrada por las lágrimas que amenazan brotar en cualquier momento.

Belén Esteban interviene por primera vez en televisión tras su visita a Anabel Pantoja Youtube

Belén Esteban conoce bien a la madre de Anabel Pantoja, pues han pasado mucho juntas y han hablado de lo divino y lo mundano a corazón abierto. “Tiene genio. Recuerdo cuando mi gordi estaba en ‘Supervivientes’ y yo en casa con la pierna rota y recuerdo que había un cachondeíto y picabais para que entrara y la pinchabais. No lo digo a malas”, detalla cómo en ‘Sálvame’ el equipo buscaba sus declaraciones sobre temas delicados que una madre prefería no tratar en público: “La escena con la masturbación ella lo pasó muy mal”, recuerda sobre aquella escena íntima de su hija con Yulen Pereira en la isla. Dicho esto, el resto de colaboradores del programa le han tomado el testigo y han hablado sobre el papel importante que juega Merchi en estos momentos en la vida de Anabel Pantoja. Es crucial.