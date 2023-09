Un micro abierto "traiciona" a Susi Caramelo durante su participación en "Cuentos chinos"

Susi Caramelo es una de las colaboradoras del programa "Cuentos chinos", que presenta Jorge Javier Vázquez, en su regreso a la televisión, tras la desaparición de "Sálvame". Susi entraba en plató a ritmo de la canción "Darte un beso" del invitado y sin ninguna vergüenza se subió a la mesa para mostrar lo bien que se le da bailar bachata. "Que sepáis que no me voy ni a sentar. Yo no he venido aquí a encontrarme con un cantante como Prince Royce y me voy a marchar sin marcarme una bachata con él", advertía.

Juntos protagonizaron un momentazo. "Baila bien, baila bien", se escuchaba decir al cantante una vez que terminó el baile con Susi. Cada uno se dirigió entonces a su asiento cuando un micrófono abierto "traicionó" a la colaboradora. "Tiene buen paquete", le dijo Susi Caramelo a Jorge Javier Vázquez provocando las risas del presentador. Un comentario que no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales.

Como si nada hubiera pasado, Susi retomó su papel y aprovechó su intervención para hacerle un agradecimiento a Prince Royce: "Quiero darle las gracias a Prince Royce porque gracias a tus canciones aumenta la natalidad, que tanta falta nos hace (…) Antes de la música latina, teníamos que esperar a que vinieran las lentas para que nos metieran mano, pero ahora con los reguetoneros podemos estar de frote toda la noche", añadía.