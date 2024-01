Miguel Bernardeau estuvo a punto de morir: el actor ha desvelado el surrealista accidente que vivió en alta mar

Anoche Miguel Bernardeau visitó "El Hormiguero" para promocionar su nuevo proyecto televisivo, "Zorro", que se estrenará en Amazon Prime el próximo 25 de enero. Durante su paso por el espacio de Antena 3, el hijo de Ana Duato no solo habló de la ficción que protagoniza junto a Rodolfo Sancho y sorprendió a la audiencia desvelando una de sus historias personales más surrealistas: el día en el que casi muere por un accidente en alta mar.

El intérprete es un apasionado del surf y, siempre que puede, se escapa a la costa para surfear y desconectar. Relacionado con este deporte, Miguel Bernardeau recordó en el espacio uno de los sucesos más traumáticos de su vida. "Me caí de un catamarán con un amigo, estuvimos tres horas y media en el mar y casi nos ahogamos. Ha sido lo más tonto que me ha pasado en mi vida y casi me mato", relató el protagonista de "Zorro".

Miguel Bernardeau desvela en 'El Hormiguero' que nadie le llamó para hacer 'Zorro': "Hice siete castings" Atresmedia

"Navegando un día de bastante viento, pero navegando por un sitio por el que llevo navegando toda mi vida, se desmontó una cosa por un fallo de montaje, nos caímos al agua y el catamarán volcó y se fue a la deriva. Estábamos en una zona por la que pasan muchos multimillonarios con sus mega yates, pero ninguno paró. Entonces, se nos empezó a cristalizar la sal en la garganta y empezamos a tener un poco de hipotermia, así que ahí es cuando nos dimos cuenta que teníamos un problema. Al final, paró un hombre que había encontrado el catamarán a la deriva y, lo voy a recordar toda mi vida, me tendió la mano y me ofreció una copa de champán, pero le pedí agua", desveló sobre el día que marcóun antes y un después en su vida.

Miguel Bernardeau es uno de los jóvenes más aclamados del momento y no solo por su exitosa carrera profesional en el mundo de la interpretación. El hijo de Ana Duato lleva dos semanas en el punto de mira a raíz de que fuese relacionado sentimentalmente con Ester Expósito, una de nuestras intérpretes más internacionales. Después de su ruptura con Aitana no se le ha conocido nueva pareja al protagonista de "Zorro", a pesar de haber sido relacionado con varias chicas.