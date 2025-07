El último regalo de Gloria Camila a Michu poco antes de morir

María Rodríguez Gamaza era conocida por todos como Michu. La novia de José Fernando, a quien conoció cuando sus rumbos aún estaban perdidos, pero que el destino unió. Fruto de su relación nació su hija Rocío, que tiene ocho años cuando se enfrenta al peor varapalo que le ha propinado la vida. Su madre fallece a los 33 años víctima de “varios infartos”, como así ha confirmado su abuela Inma, mientras se dibuja cómo será su nueva rutina, dado que su padre continúa tutelado en un centro de rehabilitación en Madrid. La última voluntad de la madre era que su abuelo, José Ortega Cano, se encargase de ella y darle así un buen porvenir.

La relación de Michu con la familia Ortega Cano no era del todo buena. En muchas ocasiones les ha puesto en jaque y ha hablado más de lo conveniente con la prensa, siendo incómoda su presencia. Pero ahora su ausencia se atisba muy dolorosa, como así reconoce el torero: “Mis hijos están muy afectados”.

Ortega Cano llega a Cádiz tras la muerte de Michu Gtres

No tenían demasiado trato y es que la vida les separó y les situó en posturas enfrentadas, aunque su amor común por la pequeña Rocío siempre les mantendría unidos. “Ha sido una pena, una chica muy joven, la vida... Yo a ella no la encontraba como para pasarle lo que le ha pasado. Yo la he visto en cosas de ustedes, con la cámara y demás, y yo la notaba bien”, marcaba distancia, aunque se lamentaba de lo sucedido. Pero sí tenía más trato Gloria Camila, a pesar de haber sido su principal detractora.

Gloria Camila y el bonito gesto con Michu

La hermana de José Fernando ha sido siempre su gran defensora y por él ha sacado su carácter en infinidad de ocasiones. Es en este punto donde ha entrado en conflicto directo contra Michu a lo largo de su difícil relación. Las idas y venidas de su hermano con la madre de su hija se traducían también en recurrentes oleadas de reproches en medios de comunicación y también feos y retos en privado. Eso tensaba la relación entre las cuñadas, aunque Gloria Camila finalmente entendía que debía dar su brazo a torcer para no perder lazos con su sobrina, el ancla que mantiene a flote a su hermano en su lucha contra sus demonios.

José Fernando hacía vida en centros en los que trataba sus adicciones y problemas de salud mental, mientras que su pareja se buscaba la vida en Arcos de la Frontera. Aunque Michu se ha quejado de la falta de contacto con la familia de Ortega Cano, lo cierto es que al final terminó reconociendo que eran de gran ayuda. Siempre que les ha necesitado han terminado estando ahí, velando por la pequeña Rocío. Eso no quitaba que de vez en cuando se tirasen los trastos a través de las redes sociales, pero también utilizasen esta vía para dejar constancia de que, al final, reconducían la situación. Tenían un amor en común, aunque sus diferencias pesasen.

Story compartido por Michu Instagram

Así, el pasado mes de mayo, con motivo del Día de la Madre, Michu quiso compartir con sus más de 28.000 seguidores el detalle que había recibido por parte de su cuñada. Un bonito gesto de Gloria Camila a la madre de su sobrina: “No me esperaba este detalle por el día de las mamás. Te queremos mucho”, escribía como agradecimiento a un lote de productos de belleza cortesía de la tía. Esto evidenciaba que habían logrado estrechar lazos en los últimos tiempos, que las aguas estaban calmadas y que mantenían contacto. Ahora les toca seguir con el cometido común de velar por la niña, como así parece que están cumpliendo.