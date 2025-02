La moda española recupera su brillo en la Fashion Week

El fichaje de Valentina Suárez-Zuloaga como directora creativa de Mercedes Benz Fashion Week demuestra que la pasarela madrileña reivindica el brillo de antaño. La fundadora de la plataforma de moda española Es Fascinante se estrenaba en esta nueva plaza buscando darle lustre y aportar nuevas ideas a esta cita con la moda. Y ese compromiso con el brillo se ha trasladado también a las firmas que han presentado estos días sus propuestas en la capital.

El brillo, esta vez, ha tendido a ser un elemento que buscaba la discreción. Frente a grandes despliegues de lentejuelas, que los ha habido, como en Paloma Suárez o Jnorig, los destellos a veces eran incluso imperceptibles, pensados para ser una sorpresa más que un propósito.

Desfile de Paloma Suárez J.J. Guillen Agencia EFE

Es el caso de la colección de Fely Campo. La diseñadora confesaba que la colección que presenta en Madrid para ella es pura diversión. Esta creadora, con décadas en la moda, busca con sus presentaciones en MBFWM el brillo que se le ha negado durante mucho tiempo pese a liderar una firma internacional de referencia. Algo que también le sucede a Isabel Sanchís. Ambas han compartido durante tiempo showroom en Italia y poco a poco van consiguiendo aquí el reconocimiento que tienen en Italia, Estados Unidos o los estados árabes.

Sanchís, que comparte proveedores con Valentino, brilló por su concepto surrealista del desfile, donde los pantalones se transformaban en vestidos y las cinturas estaban en cualquier lugar menos en su sitio, aunque lo que llamó la atención fueron sus diseños realizados junto con el Instituto Tecnológico Textil y en el que veíamos piezas con movimiento propio.

Desfile de Isabel Sanchís J.J. Guillen Agencia EFE

Pablo Erroz nos invitó a su «hotel» en una propuesta en la que, por primera vez, la mujer ocupaba más espacio que el hombre. Con las populares Cuca Gamarra y Marga Prohens como testigos, desplegó uno de sus mejores trabajos en los que el brillo se conseguía a través de piezas de fornica de una empresa perjudicada por la dana valenciana de 2024.

Otra que también se dejó seducir por la belleza de los reflejos fue Odette Álvarez: con telas bordadas en la India y vestidos confeccionados en España, logró algunos de los looks más espectaculares que hemos visto en esta edición. Eso sí, la protagonista era la flor de iris, a la que hacía constantes guiños ya fuera con aplicaciones directas de flores o referencias en el dibujo del poncho de punto con el que vistió a su novia.

Desfile de Odette Álvarez J.J. Guillen Agencia EFE

La naturaleza ha sido otro tema que han tratado de manera muy destacada estos días en Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Además de Odette, Hannibal Laguna también trató el tema de la flor dándonos una lección de botánica y costura, con un sinfín de tipos y técnicas. Simorra, por su parte, reflexionaba sobre las raíces, con una colección pensada para la venta y en la que los tonos tierra eran protagonistas, con alguna concesión al blanco y al azul.

Una naturaleza donde el ser humano y los animales viven en armonía era lo que planteaba Custo Barcelona en «Mirage», su colección para el próximo invierno. En ella, además de las formas clásicas de la firma, aparecía una colección de camisetas estampadas donde daba la sensación que el de Barcelona buscaba un regreso a los inicios de la firma.

Aunque en Malne se empeñaran en afirmar que lo suyo iba sobre el concepto boho chic inspirado en los años 70, había cierto gusto a safari por su animal print y la cabeza de pantera como protagonista. Hay que destacar un preciosísimo vestido de lentejuelas burdeos, con el que también se sumaban a esa idea de «darle brillo» a MBFWM.

No hay mayor compromiso con la naturaleza que el de Ágatha Ruiz de la Prada, que en este desfile ha seguido la máxima de que la única prenda que no contamina es la que no se produce. De la mano de Humana, la diseñadora ha creado una colección donde reinterpreta sus prendas, juegas con ellas y consigue un resultado lleno de color y en el que destacó, por su originalidad, un vestido realizado con palomitas, la última colaboración en la que se ha metido una de las mujeres que más expectación levanta en la pasarela.

Ángel Schlesser, que incluyó varias propuestas masculinas, presentó ayer sobre la pasarela una colección muy estructurada, con sabor a campo en la que llamaban la atención, además de su elegante y refinada gama de colores tierra, sus siluetas organicistas.

Desfile de Ángel Schlesser JuanJo Martín Agencia EFE

Por último, Lola Casademunt by Maite viajaba al norte de Francia para inspirarse en las playas invernales de Normandía. La belleza de los reflejos del sol en el mar, las algas y las flores de aquellas tierras servían de mimbres para tejer una colección donde se defiende el hecho a mano y se propone el total look en el que se busca una coherencia en el outfit.