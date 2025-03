Los motivos que han unido a Rafa Nadal y Paula Echevarría en República Dominicana

En noviembre de 2023, Rafa Nadal cerró el capítulo de su carrera profesional en el tenis, dejando atrás un legado lleno de victorias, títulos y una férrea disciplina. Ahora, el balear ha dado un paso firme hacia su nueva aventura: la de empresario. Y no lo ha hecho de cualquier manera, sino con la misma visión con la que dominó el circuito: ampliando su imperio con una incursión internacional que apunta alto.

La joya de su nueva aventura se encuentra en el corazón del Caribe: Punta Cana. En colaboración con Meliá, el tenista ha inaugurado el primer hotel de su cadena ZEL en América, tras el éxito rotundo de sus establecimientos en Mallorca y la Costa Brava. Un paso más en su ambicioso plan de expansión que busca ofrecer a los viajeros una experiencia única, donde la esencia mediterránea se fusiona con la vibrante energía de la República Dominicana.

El propio Nadal ha descrito el nuevo refugio como "un verdadero refugio mediterráneo, donde la calidez, los sabores y la elegancia sin esfuerzo del Mediterráneo se fusionan con el espíritu vibrante de la República Dominicana". Ubicado en la idílica Playa Bávaro, el resort ofrece el lujo de un "todo incluido" que evoca las costas españolas en cada rincón. Con un diseño elegante y minimalista, el hotel cuenta con modernas instalaciones, incluyendo varias piscinas, un exclusivo spa, gimnasio, campo de golf, pistas de tenis, y una oferta gastronómica que celebra lo mejor de las cocinas española y caribeña. La personalización del espacio se refleja en las habitaciones, que rinden homenaje a la tierra natal de Nadal con un toque de autenticidad mallorquina, como el icónico estampado Ikat, que aporta calidez y tradición.

Una inauguración de lujo

El evento de inauguración no estuvo exento de glamour. Rafa Nadal, siempre rodeado de su círculo cercano y personajes famosos, logró captar la atención de un selecto grupo de invitados. Entre los rostros más destacados, brilló la actriz Paula Echevarria, quien, además de compartir su experiencia en el exclusivo resort a través de sus redes sociales, se dejó ver acompañada por su hija Daniella, fruto de su relación con el cantante David Bustamante. A su lado, otros nombres conocidos también se hicieron presentes: la influencer Gemma Pinto, embajadora de la marca y pareja del campeón de MotoGP Marc Márquez; la actriz Ana Fernández; el piragüista olímpico Saúl Craviotto, y el extenista Andy Roddick, entre otros.

El resort, con sus precios que oscilan entre los 525 euros por noche de la Zel Suite y los 998 euros por la más lujosa Zel Swim-Up Master Suite, deja claro que este no es un destino cualquiera, sino uno destinado a quienes buscan un lujo accesible solo para unos pocos. Y mientras Nadal continúa escribiendo nuevas páginas de su vida fuera de las pistas, el magnate del tenis parece no tener límites en su ambición. Con aperturas confirmadas en destinos tan variados como Albania y Madrid, queda claro que Rafa Nadal no solo dejó huella en el tenis mundial, sino que está forjando un legado empresarial que promete seguir creciendo, recordando que, como bien decía Quevedo, el dinero sigue siendo el motor de las grandes empresas.