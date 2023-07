Ana Obregón, protagonista en redes por la paternidad de Bertín Osborne

Tamara Falcó e Íñigo Onieva pueden descansar de su luna de miel alejados del foco mediático ahora que se ha dirigido hacia Bertín Osborne tras el anuncio de que será padre a los 69 años junto a Gabriela Guillén, la “amiga especial” con la que sale desde hace meses. El propio presentador ha confirmado a través de la periodista Beatriz Cortázar que no se trata de un bebé buscado ni deseado, aunque responderá como es debido tras su nacimiento: “Que nadie piense que no a asumir su responsabilidad, que él va a asumir toda la responsabilidad de este bebé que va a nacer”.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén en una campaña de El Capote Cortesía de El Capote

Será el séptimo de los hijos de Osborne, que tuvo cuatro -aunque uno falleció poco después de nacer- con Sandra Domecq y dos con Fabiola Martínez. El presentador volverá a ser padre cerca de los 70 años, un caso que a muchos usuarios de las redes sociales ha recordado al de Ana Obregón, que acaba de recurrir a la gestación subrogada para tener una nieta de su fallecido hijo Aless, de la que ella se hará cargo.

La actriz recibió muchas críticas en su día y algunos la tacharon de “egoísta” por no pensar en el futuro de la niña cuando ella ya no esté. Varios usuarios reflexionan ahora en Twitter sobre el machismo que se escondía tras esos reproches, puesto que el presentador no ha sido tan cuestionado como ella.

Sin embargo, cabe matizar algunas diferencias. En el caso de Ana Obregón, la actriz recurrió a la gestación subrogada -un proceso ilegal en España por las controversias morales que encierra- para tener una nieta de forma voluntaria; mientras que Bertín Osborne asegura en su conversación con Cortázar que él y Gabriela pusieron medidas para evitar el embarazo, pero la naturaleza terminó abriéndose camino.

El caso es que el nombre de Ana Obregón ha vuelto a ocupar los primeros puestos de la lista de tendencias de Twitter, igual que ocurrió cuando se conoció que Robert De Niro acababa de ser padre a los casi 80 años. En aquel momento, ella misma comentó: “Desgraciadamente, el machismo existe”.