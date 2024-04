Nueva amenaza para el clan Pantoja: Roxana Luque, madre biológica de Isa Pantoja, aterriza el 25 de mayo en España

Malas noticias para el clan Pantoja. Según ha desvelado esta tarde en exclusiva "Así es la vida", Roxana Luque, madre biológica de Isa Pantoja, aterrizará en España el próximo 25 de mayo. A menos de 24 horas para el concierto de Isabel Pantoja en el WiZink Center por el 50 aniversario de su carrera en el mundo de la música, la tonadillera tiene que hacer frente a una nueva amenaza: las intenciones de Roxana de visitar Cantora durante su visita en nuestro país.

La madre biológica de Isa Pantoja Mediaset Telecinco

Tal y como ha detallado el espacio de Telecinco, la madre biológica de Isa Pantoja estará del 25 de mayo al 25 de agosto en España. En definitiva, su estancia será de tres meses, tiempo suficiente para que se produzca un acercamiento con su hija, a pesar de que la hermana de Kiko Rivera no quiera saber nada del asunto y haya declarado, en más de una ocasión, que no tiene intención de conocer a la peruana y que para ella, su madre es la tonadillera.

Aún así, lo cierto es que Isabel Pantoja y su hija no están atravesando por el mejor momento de su relación. De hecho, no se hablan y no parece que vaya a producirse ningún acercamiento entre ambas partes en un corto o largo plazo. Tanto es así, que la tonadillera dio plantón a la joven en el día de su boda con Asraf Beno el pasado mes de octubre de 2023. La colaboradora de Telecinco está muy dolida con la artista y así lo hizo saber en una de sus últimas entrevistas en "Lecturas": "Quizá, cuando el niño sea mayor, mi madre quiera tener una relación con él, pero para mi hijo la prioridad seré yo, no ella".

Con este delicada situación familiar, Roxana Luque aterrizará en España, dispuesta a reencontrarse con Isa Pantoja y conocer Cantora. ¿Acabará cumpliendo la madre biológica de la joven todos sus objetivos?