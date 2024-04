Isabel Pantoja, pletórica ante uno de los días más importantes de su carrera: así reacciona al estado de salud de Julián Muñoz

Isabel Pantoja ya está en Madrid, preparándose para uno de los días más importantes de su carrera musical. El próximo 13 de abril, la tonadillera actuará en el Wizink Center con motivo de su 50 aniversario encima de los escenarios y se encuentra ultimando todos los detalles para la velada. Aunque aún no ha colgado el cartel de "sold out", la artista no puede disimular su extrema felicidad por la gran noche que ha preparado para sus fans, llena de sorpresas y de cantantes invitados, como es el caso de Naiara, la última ganadora de "Operación Triunfo".

Ajena a cualquier cuestión relacionada con el delicado y preocupante estado de salud de Julián Muñoz, Isabel Pantoja disfrutó anoche de una cena junto a su círculo más cercano en un restaurante de la capital. Pletórica y radiante, la tonadillera hizo oídos sordos a las preguntas que le formuló la prensa sobre su expareja y respondió con una sonrisa, dejando en el aire si el estado de salud del exalcalde marbellí le tiene preocupada.

Isabel Pantoja, su exultante felicidad ante el delicado estado de salud de Julián Muñoz Europa Press

La madre de Kiko Rivera se encuentra inmersa en la preparación de su próximo show, arropada por su círculo más cercano, como su hermano Agustín, su sobrina Anabel o su peluquero, Alberto Dugarte. Hospedada en el Hotel BLESS de Madrid, uno de los más lujosos y exclusivos del corazón de la capital, se ha dejado ver por las inmediaciones del alojamiento, feliz por todo lo que está por llegar. Situado en el barrio de Salamanca, el hotel elegido cuenta con todas las comodidades para descansar y concentrarse de cara a su próximo concierto el sábado 13 de abril.

Mientras Isabel Pantoja está viviendo una de las semanas más emocionantes de su vida, Julián Muñoz atraviesa uno de los peores momentos de su vida por su delicado estado de salud. Tras unas semanas ingresado en estado crítico por problemas respiratorios, el ex de la tonadillera confirmó el fin de semana que tiene un "cáncer galopante". A pesar de la gravedad del asunto, el clan Pantoja ha preferido no pronunciarse sobre el estado de salud del que fue, durante tantos años, pareja de la tonadillera.