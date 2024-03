La madre biológica de Isa Pantoja viaja a España: "Tengo intenciones de ir a visitar Cantora"

"Así es la vida" ha desvelado esta tarde en exclusiva que Roxana Luque, madre biológica de Isa Pantoja, viajará a España el próximo mes de mayo desde Perú. "Quiero anunciarles que quiero viajar a España en mayo y tengo intenciones de ir a visitar Cantora", ha desvelado Roxana Luque. Por primera vez en su vida, la madre biológica de la joven va a cruzar el charco con el propósito de acercar posturas con su hija. "Las esperanzas nunca mueren", ha señalado la peruana.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría a Isa Pantoja que, al enterarse de la decisión que ha tomado su madre biológica, ha preferido guardar silencio y no pronunciarse sobre el nuevo frente que tiene por delante. Seria y cabizbaja, la joven ha enmudecido al conocer que Roxana Luque viajará a nuestro país y que visitará Cantora, la finca de la tonadillera.

La madre biológica de Chabelita: «Quiero darle un abrazo antes de morir»

A lo largo de los años, la peruana ha expresado sus deseos de conocer a Isa Pantoja y no ha perdido la esperanza de reconciliarse con ella. La hermana de Kiko Rivera, por el contrario, siempre ha declarado que su única madre es la tonadillera y que no tiene intención de conocer a Roxana Luque. En septiembre, a menos de un mes de la boda de Isa Pantoja y Asraf en Sevilla, se rumoreó que la madre biológica de la colaboradora de televisión tenía la intención de ponerse en contacto con ella, haciendo saltar todas las alarmas sobre una posible reaparición sorpresa de Roxana en el gran día de la Isa Pantoja.

Finalmente, ni la peruana ni la tonadillera acompañaron a la hermana de Kiko Rivera en su boda con Asraf, marcada por las grandes ausencias del clan Pantoja, a excepción de Anabel. La relación entre Isabel Pantoja y sus hijos está prácticamente rota y, de momento, parece ser que no va a producirse un acercamiento entre ninguna de las partes. Isa Pantoja está muy dolida con su madre y con su hermano y no entiende que Albertito, su único hijo, esté siendo el mayor damnificado de este complicado cisma familiar. "Quizá, cuando el niño sea mayor, mi madre quiera tener una relación con él, pero para mi hijo la prioridad seré yo, no ella", expresó la joven en su última entrevista en "Lecturas" a mediados de enero.

En dos meses, Isa Pantoja tendrá que enfrentarse a un nuevo frente familiar con la llegada de Roxana Luque. ¿Conseguirá la peruana su objetivo?