Nuevos pasos de Raphael para la recuperación: su entorno cada vez más optimista

Hace casi dos meses que no hemos vuelto a ver a Raphael, quien continúa inmerso en su tratamiento tras ser diagnosticado de un linfoma cerebral primario. Lo que comenzó con la creencia de que era un accidente cerebrovascular, por sus problemas en el habla, finalmente se informó que se trataba de un cáncer en los glóbulos rojos que suelen desarrollar algunos de los pacientes con órganos trasplantados. El cantante ha tenido que paralizar su agenda de compromisos, muy ajetreadas en las semanas previas a su ingreso de urgencia, del que salió semanas después para emplazar su recuperación en su domicilio. La última vez que se dejó fotografiar fue a la salida del hospital, acompañado por su mujer, Natalia Figueroa, y uno de sus hijos. Lo hacía por su propio pie, saludando desde lejos a la prensa que aguardaba novedades. Continúan llegando, como así ha sucedido este mismo lunes.

Natalia Figueroa tras el alta médica de Raphael Gtres

Después de un tiempo sin conocerse detalles sobre la evolución del artista, por fin se ha podido conocer que su lucha está resultando favorable. Así lo ha querido decir para tranquilizar la preocupación reinante Sandra García Sanjuan, buena amiga de la familia, además de líder del Starlite Festival de Marbella. “Está mucho mejor. Somos muy fans y él es muy de la casa. Su asistencia sigue confirmada. Le queremos mucho. Es un artista que tiene mucha fuerza y él no deja una fecha a no ser que le sea absolutamente imposible. Confiamos en ello. Yo cuento con él”, sentenciaba. Se muestra muy rotunda a la hora de confirmar que Raphael compartirá su talento sobre el escenario marbellí el próximo verano. Concretamente el 5 de julio en el que ya tenía cerrada una actuación.

Eso sí, desde su equipo de representación ya han dejado claro que, por el momento, no hay planes a corto o medio plazo para que Raphael piense en regresar a los escenarios. Detalló que existe cierta confusión con las fechas que se mantienen abiertas en su gira anunciada, pues éstas no han sido canceladas todavía. Todo hace indicar que correrán la misma suerte y serán canceladas, hasta que se confirme de manera oficial. Ya decían semanas atrás desde su entorno que “todo es hablar por hablar, porque profesionalmente las cosas siguen estando como están”. Se sorprendían por la impaciencia por devolverle a la primera línea de trabajo micro en mano: “Está súper tranquilo, está súper bien, está en tratamiento. ¿Qué han pasado, dos meses a lo sumo? Hay que darle tiempo a las cosas y, por ahora, no va a hacer nada”.

Raphael a su salida del hospital Gtres

Sin embargo, sigue sonando con fuerza la idea de que el regreso de Raphael es más inminente de lo que se cree en un primer momento. No solo Sandra García Sanjuan lo ha remarcado ahora, sino que unos días atrás también apuntaba a la misma dirección otra amiga del artista, Paloma San Basilio: “Es admirable como lo está tomando, con unas ganas que tiene, cómo lo está superando, ella también. Es una persona que tiene mucha ilusión por vivir y por todo lo que hace. Yo creo que eso es importantísimo”. Le vaticina una pronta recuperación y seguir jaleando a sus fans con sus himnos en breve.

Desde su familia han querido llamar a la calma. Desde el primer momento sus hijos, así como la propia Natalia Figueroa, han ofrecido todo tipo de detalles sobre la evolución del cantante. Se encuentran centrados en hacerle la vida más fácil ahora que debe afrontar el tedioso proceso médico, pero lo hace con la mejor de las actitudes: “Está respondiendo bien al tratamiento. Uno de los dos nódulos que presentaba ha desaparecido por completo. Solo le quedaría una parte”, decía su hijo Manuel Martos con optimismo renovado ante las buenas nuevas. Raphael está respondiendo bien al tratamiento, aunque parece apresurado afirmar que en tan solo unos meses estará de nuevo sobre los escenarios. Eso sí, todos son conscientes de que esa es su intención y que nada le frenará para entonar sus canciones a viva voz y sentir el calor de los aplausos de sus incondicionales.