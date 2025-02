La familia de Raphael frena una mentira sobre él y da una última hora sobre su estado

Mucho se ha hablado sobre la salud de Raphael desde que el pasado 17 de diciembre fuese trasladado de urgencia al hospital. Se encontraba grabando un programa de televisión cuando tuvo dificultades en el habla, lo que hizo pensar que estuviese sufriendo un ictus. Las pruebas médicas lo descartaron, encontrándose como explicación un linfoma cerebral del que ya está siendo tratado. Su familia se volcó con él y le acompañó en todo momento durante su estancia hospitalaria. Tanto Natalia Figueroa, su mujer, como sus hijos fueron especialmente amables con los compañeros de la prensa que les acompañaba durante las largas esperas a las puertas del centro médico. Informaban de cada avance, agradecían el interés y desmentían cada detalle que desviaba la atención o que se alejase de la realidad. Ahora, casi dos meses después, se han visto de nuevo en la obligación de negar las últimas informaciones que se están publicando sobre él.

Natalia Figueroa tras el alta médica de Raphael Gtres

Dos días después de su ingreso en el hospital tenía su cita grande con su público en Madrid, concretamente en el Wizink Center, con dos conciertos que ponían broche de oro a su gira. Venía de semanas intensas de trabajo, tras haber acumulado numerosos espectáculos de su tour, junto a eventos públicos, recogida de premios, promoción de su próximo disco, entrevistas en televisión y grabaciones de especiales navideños. Su cuerpo dijo basta, le pedía un descanso, pero con la batería de pruebas médicas recibió un diagnóstico de cáncer. En eso anda ahora, centrado exclusivamente en plantar cara a la enfermedad y disfrutar de sus seres queridos después de tanto trabajo. Y, como ya avisaron desde su agencia de representación, todos sus compromisos profesionales serían cancelados.

“Todo es hablar por hablar, porque profesionalmente las cosas siguen estando como están”, es lo que confiesan a ‘Hola’ desde el entorno de Raphael. Y es que se ha querido apresurar su regreso a los escenarios desde algunos medios, anunciándose que estaba pensando en retomar sus compromisos antes de lo esperado e incluso que ya había entradas a la venta. Por el momento lo único que entra en sus planes más inmediatos es recobrar la salud, para después pensar en compartir de nuevo su talento: “Está súper tranquilo, está súper bien, está en tratamiento. ¿Qué han pasado, dos meses a lo sumo? Hay que darle tiempo a las cosas y, por ahora, no va a hacer nada”, aseguran a la citada publicación desde su familia.

Raphael a su salida del hospital Gtres

“Raphael tenía una gira establecida y confirmada en su momento. Se está anulando poco a poco, según van valorando los médicos su evolución. No se anuló todo de golpe, porque no sabemos cuándo va a tener la energía suficiente para volver. Y no es que haya fechas nuevas en España ni nuevas entradas a la venta, es que se mantienen las mismas, porque nunca se anularon”, explican el origen de la confusión que había hecho creer que su vuelta a los escenarios era tan inminente. “En España no se ha tocado nada, porque no se sabe tal y como está, que se tiene que tocar”. Y es que son positivos a la hora de valorar su recuperación, aunque no tanto como para pensar en una vuelta tan rápida al trabajo cuando no han pasado ni dos meses desde su diagnóstico: “Está respondiendo muy bien y sigue rigurosamente las pautas médicas. Gracias a Dios todo va bien”.