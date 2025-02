Olga Moreno impone el silencio sobre Antonio David Flores, aunque suelta varias bombas

“Su victoria en ‘Supervivientes 2021’ le hizo tocar la gloria y, acto seguido, su mundo se derrumbó: infidelidades, su separación, la pérdida de su madre. Olga Moreno regresa a televisión tras superar los años más difíciles de su vida”, presentan Bea Archidona y Santi Acosta a la exmujer de Antonio David Flores y antaño también azote de Rocío Carrasco. Regresa en un momento clave, tras una nueva victoria judicial de su ex frente a la madre de sus dos hijos, David y Rocío Flores. Quiere aclarar qué ha sucedido en su vida estos ocho meses que ha permanecido alejada del foco mediático en el que, según destaca, lo ha pasado especialmente mal, llegando a tocar fondo y transitar sus propios infiernos. Al menos a su lado ha estado su pareja, el representante de famosos Agustín Etienne.

“Muy buenas noches. No te voy a engañar Santi, no estoy en mi mejor momento. Voy a intentar soltarme y nada, intentar estar lo mejor posible. Estoy muy nerviosa, muy nerviosa. No me sale ni la voz”, reconoce la protagonista de la noche después de ocho meses fuera de escena y tras tres años sin conceder una entrevista personal. ¿Por qué lo hace ahora? Responde nada más sentarse en el diván: “Llevo ocho meses que no me apetece absolutamente nada, no me apetece salir de casa. Lo único que me apetece es estar con mi hija. Me cuesta trabajo ponerme un tacón y salir a la calle”, confiesa con una risa nerviosa, antes de enfrentarse a la cuestión más delicada: su ruptura del ex guardia civil.

“Yo cuando me separo, nos separamos, ya lo tenía sanado. Es una cosa que tengo ahí aparte, fue doloroso como es cualquier separación, pero yo ahora mismo eso lo tengo aparte. No vengo a hablar de…”, marca un límite al no querer nombrar a Antonio David Flores. Un detalle que aceptan todos, como responde Terelu Campos al reconocer que “lo que pasó en tu matrimonio lo sabemos todos ya”. Debe ser que no interesa, aunque también está el veto al que fuese marido de Rocío Carrasco en la cadena. En esos instantes turbios en los que su matrimonio se tabaleaba, se refugió en su madre y sus amigos. Le preguntan también sobre si se volvería a casar con Antonio David Flores, como así dijo en ‘Supervivientes’. Ella vuelve a poner el límite: “Me vais a perdonar, de verdad, pero no vengo a hablar nada de lo que tenga que ver con…. anteriormente. Yo vengo a hablar de ahora mismo, de estos ocho meses atrás. Entre como estoy y ahora que me toque…”. A pesar de que dice que su separación lo tiene separado, parece que no quiere tocar el tema: “Lo pasé súper mal, sí, pero lo he pasado y lo pasado, pasado está”.

“Mi vida ha pasado por muchas etapas que han sido duras. Muy duras, pero ahora mismo en este momento, la más dura es perder a mi madre. Para mí, la más dura. Entonces claro, la separación, como ya lo tengo pasado, lo tengo sanado, ahora mismo lo veo como que está lejos. Ya han pasado cuatro años. Quiero evolucionar y seguir adelante”, se reafirma Olga Moreno en su negativa a hablar de Antonio David Flores, pese a tener esa etapa superada. Aclara una duda, eso sí, que no están divorciados, pues no han dado ese paso: “No, pero no voy a hablar de nada que tenga que ver. Esto no es actualidad. Te juro de verdad que no quiero ser borde, pero no quiero hablar de nada que tiene que ver con mi pasado”. Para finalizar el tema, reconoce que su relación actual con su exmarido “es correcta, es buena y, gracias a Dios, que siga así toda la vida”.