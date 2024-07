Olga Moreno se somete a un cambio de look radical tras su paso por "Supervivientes All Stars": "Me hace más jovencita"

La aventura de Olga Moreno en "Supervivientes: All Stars" ha sido breve pero intensa. La exmujer de Antonio David Flores fue la segunda expulsada del reality más extremo de Mediaset y el 4 de julio no tuvo más remedio que despedirse de sus compañeros de Honduras. Durante su paso por los Cayos Chonis, todo el clan Flores la animó desde sus respectivas cuentas de Instagram y pidió su salvación durante las dos semanas que estuvo nominada. Finalmente no pudo ser y Olga Moreno perdió el duelo contra Jorge Pérez, otro de los favoritos de la audiencia de esta edición de veteranos.

Olga Moreno dice adiós a su etapa en "Supervivientes All Star" Telecinco

Ya de vuelta en España, la exconcursante ha retomado sus compromisos profesionales y continúa su aventura en el plató de "Supervivientes: All Stars" como colaboradora del espacio. A pesar de haber estado muy pocos días en Honduras, la exmujer de Antonio David ha vuelto con alguna que otra secuela a causa del sol y la sal. El pelo es una de las partes del cuerpo que más sufre y ahora, una vez aterrizada en nuestro país, Olga Moreno ha decidido cambiar de look y ha confiado en su estilista para estrenar nueva melena este verano.

Un look de lo más favorecedor

A través de un story de Instagram, la televisiva ha desvelado su nuevo look a todos sus seguidores, donde acumula 116.000 seguidores. "El color me encanta. Nunca me hubiese puesto estos reflejos rubitos pero me hace como más jovencita, me gusta", declarado Olga, super contenta con el resultado. "Te da mucha más luz, muchísima más", añade su estilista de confianza.

El nuevo look de Olga Moreno Instagram

Es innegable que a Olga Moreno le encanta cuidarse y lucir siempre su mejor versión de sí misma. Además de su último cambio de look, la televisiva se ha sometido a unos cuantos retoques estéticos, el último hace unos meses. La exmujer de Antonio David Flores se realizó un relleno de labios para lucir una nueva sonrisa con ácido hialurónico. "Consiste en utilizar rellenos dérmicos, como el ácido hialurónico, para aumentar el volumen, definir el contorno o simplemente hidratarlos. El relleno se aplica con una pequeña aguja o cánula en áreas específicas de los labios para mejorar su forma y volumen. El procedimiento es relativamente rápido y generalmente se realiza en una sola sesión en la consulta", explicaron desde la clínica estética.