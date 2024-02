María José Campanario se somete a un cambio de look de radical: este es el resultado

María José Campanario ha sorprendido a todos sus seguidores con un cambio de look en el día de San Valentín y ha decidido hacerse un nuevo corte de pelo muy favorecedor, quitándose unos cuantos años de encima. Mucho más juvenil, la odontóloga también ha vuelto al flequillo, estilismo que no lucía desde hace unos cuantos años. "Activando modo flequillo: ON", ha escrito junto a una fotografía de su nueva imagen, una de las tendencias del 2024.

María José Campanario, que se ha vuelto en los últimos meses toda una influencer, ha compartido con sus más de 50.000 seguidores su nuevo estilismo. De momento, Jesulín de Ubrique no se ha pronunciado sobre qué le parece este look de su mujer, aunque seguro que está encantado con el resultado.

El nuevo look de María José Campanario Instagram

El matrimonio está más enamorado que nunca y atraviesa uno de sus mejores momentos. De vuelta al mundo de los medios y de la televisión después de unos cuantos años alejados del foco, la pareja ha regresado a la palestra mediática por todo lo alto. El 31 de enero, Jesulín de Ubriqueconcedió una de sus entrevistas más especiales la revista "¡Hola!" con motivo de su 50 años. En ella, el diestro hizo un repaso de su intensa vida en los ruedos y se reivindicó como padre y cabeza de familia.

Aunque el cambio de actitud del matrimonio hacia la prensa y las nuevas tecnologías ha sido progresivo, continúa llamando mucho la atención lo activos que son en Instagram. En concreto, María José Campanario, que en muy poco tiempo se ha ganado el título de influencer, como su hija Julia. La odontóloga utiliza su perfil a modo de diario personal y comparte con todos sus followers desde sus románticos planes con Jesulín hasta sus pensamientos y preocupaciones.