Omar Sánchez reacciona al vídeo del parto de Anabel Pantoja, su ex: su inesperado comentario

El pasado 23 de noviembre nació Alma, la primera hija de Anabel y David Rodríguez, su pareja. A punto de cumplirse una semana de la llegada al mundo de la nueva integrante del clan Pantoja, la influencer ha compartido en su Instagram de sus últimas 48 horas de embarazo hasta el momento del parto.

"El regalo que me dio David y la vida. Gracias Princesa porque has sido lo mejor que he podido hacer en estos 38 años que tengo. Eres ya para siempre y vamos a protegerte con la vida", ha escrito Anabel junto al emotivo vídeo, que acumula más de 135.000 likes y miles de comentarios de amor hacia la familia.

De entre todos los mensajes, ha llamado mucho la atención uno de los mensajes que ha recibido la sobrina de la tonadillera, el de Omar Sánchez. El exmarido de Anabel Pantoja también le ha dedicado unas bonitas palabras en la publicación, dejando un lado las rencillas del pasado.

"¡Emocionante y bonito video! Toda una luchadora y guerrera. A disfrutar de este maravilloso camino y de esta preciosa nena", ha escrito Omar Sánchez. El comentario acumula más de 4000 likes y muchos seguidores de la influencer no han dudado en alabar al joven, señalando lo "noble" y "buena persona" que es.

Lo cierto es que no es la primera vea que le escribe a Anabel y le desea lo mejor públicamente. "¡¡¡Enhorabuena!!! Muchas felicidades. Es un momento muy bonito y especial. Espero y deseo que salga con toda la salud del mundo llena de amor y felicidad que no lo dudo. Bienvenida Alma'', escribió en la publicación de su exmujer cuando nació la bebé.