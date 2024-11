Belén Esteban cuenta los detalles más íntimos del parto de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja está encantada con el nacimiento de su hija Alma. Dos días después del feliz momento son muchos los detalles desvelados, pero también otros los que se mantienen en secreto. Hasta ahora, pues su buena amiga, Belén Esteban, no ha tenido reparo en deslizar en su programa ‘Ni que fuéramos Shhh’ de TEN, qué le ha contado la influencer sobre el momento del parto y cómo lleva los primeros días en su nuevo papel de mamá. Aunque desde que diese a luz no ha parado de protagonizar titulares, unos buenos y otros polémicos, lo cierto es que a la sobrina de Isabel Pantoja le rodea un halo de felicidad, como también le sucede a su pareja, David Rodríguez.

Para ahondar en la materia, Belén Esteban ha hablado largo y tendido sobre cómo ha visto a su amiga tras el feliz alumbramiento. El tema le hacía especial ilusión y nada más comenzar el programa no podía borrar la sonrisa de su rostro al marcar la escaleta que la cuestión a tratar era la feliz llegada de la hija de su mejor amiga de la época ‘Sálvame’: “La niña es una muñeca. Dio a luz el sábado y el domingo recibía el alta. Mira, Anabel Pantoja es una persona que le pisas el dedo del pie y ya estamos en el hospital. Pues, oye, dio a luz el sábado y el domingo ya estaba fuera”, ha remarcado la colaboradora, que bien la conoce cuando entra en pánico ante cualquier dolor o inconveniente médico. Han sido muchos años compartiendo largas tardes en antena para conocer muy bien su tolerancia al dolor y también su fortaleza.

Pero Belén Esteban estaba pletórica y no se quedó ahí, relatando paso a paso cómo comenzaron las primeras molestias hasta que llegó Alma al mundo: “El viernes ella empieza a tener contracciones. Llamo yo a David y me llama ella por viodeollamada. Cada 10 minutos tenía contracciones. Entonces, madrugada del viernes al sábado se va con toda la familia al hospital. Sus suegros, su madre, David…”, describe el momentazo Belén Esteban. “Ella nació… no recuerdo exactamente, pero nació a las 9:50 o las 10:50 de la mañana. Ella ingresó de pie, arreglando los papeles con David. El parto fue rápido, pero las contracciones fueron largas. Entró dilatada ya”, detalla todo lo que va recordando que le ha narrado su amiga y comparte con el público cosas que, por el momento, habían permanecido en la intimidad.

El nacimiento de la hija de Anabel Pantoja fue especialmente emocionante para Belén Esteban. Estuvo presente, aunque de forma virtual, en todo momento. No solo al teléfono con su amiga, también con su pareja, quien tuvo un detalle con ella que le emocionó mucho: “No voy a decir qué me dijo, pero me mandó un audio David que lloré mucho. Era de él, de cómo se sentía”, deslizaba sin entrar en el contenido para protegerle de la atención mediática. La colaboradora está encantada con el hombre con el que su amiga ha formado una familia, al considerarle idóneo para hacer equipo, con la inestimable ayuda de Merchi, la feliz abuela: “Ahora tiene mucha ayuda, porque David va a estar con ella y la madre se queda hasta el 25 de enero”, subrayaba, a la vez que reconocía que ella, personalmente, “estoy súper feliz” por convertirse, en cierta manera, en tía.