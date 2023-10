Ortega Cano, más sincero que nunca, aclara si está dispuesto a volver a enamorarse

Ana María Aldón se ha comprometido con su novio Eladio, con el que lleva unos meses saliendo, justo cuando se cumple un año de su polémico divorcio con Ortega Cano. La diseñadora de moda ha rehecho su vida y ha vuelto a encontrar el amor al lado del empresario, con el que va a pasar nuevamente por el altar. La andaluza, más enamorada que nunca, no ha dudado en dar un paso más en su relación con el asturiano, a pesar de lo que opine su alrededor, como es el caso de su hija Gema Aldón, que se ha mostrado muy crítica con el asunto, ya que considera que es una decisión algo precipitada.

Ortega Cano también ha reaccionado a la boda de la madre de su hijo José María y su nueva pareja. El diestro no ha querido pronunciarse sobre el asunto y dejó claro que el no "no tiene nada que comentar" porque "yo no pinto nada". La que sí fue muy directa con el compromiso fue Gloria Camila, que no dudó en lanzarle una advertencia a la exmujer de su padre: " Que no jodan a los demás".

El torero está centrado en su nueva vida como divorciado, centrado en su familia y sus hijos y, este fin de semana, Ortega Cano ha acudido a Las Ventas para disfrutar de la Feria de Otoño taurina de la capital. El ex de Ana María Aldón, a su llegada a la plaza, ha asegurado que se encuentra en un buen momento y "tranquilo", reafirmando que está en una de sus mejores etapas vitales. Eso sí, no tiene pensamiento de volver a enamorarse. "Estoy muy bien como estoy", se sinceraba el diestro sobre su nueva condición como soltero.

Desde que se separó de la diseñadora de moda, Ortega Cano está centrado en su familia y sus hijos, con los que pasa la gran mayoría de su tiempo. El torero no se separa de Gloria Camila, con la que disfruta de multitud de planes de ocio. Hace unos días, el diestro incluso acompañó a su hija al plató de "Espejo Público" para ver a la joven en su puesto de trabajo, ejerciendo de padre orgulloso.