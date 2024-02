Otro detenido en el caso de Antonio Tejado le 'vende' tras compartir calabozo tres días

Antonio Tejado ha regresado a la actualidad mediática, muy a su pesar. Llevaba un tiempo alejado de los medios de comunicación, pero parece que ha estado muy entretenido. Las autoridades le consideran autor intelectual del robo millonario en casa de su tía, María del Monte. Además, se le considera presunto integrante de una banda criminal que asaltaba mansiones de lujo con especial violencia e intimidación. En total, tras los registros y redadas pertinentes en Sevilla, se detuvieron a ocho personas. En su mayoría son de origen portugués, pero el nombre de Antonio Tejado es el que más suena. Pero ahora también está dando mucho que hablar otro de los detenidos, el receptador de las joyas de la cantante y que ha estado compartiendo calabozo con su sobrino.

Antonio Tejado y María del Monte

Este miércoles, ‘Así es la vida’ ha hablado con una persona identificada como la encargada de recibir las joyas robadas y darles salida para que los ladrones puedan sacar tajada. Él también ha estado detenido, compartiendo tres días de calabozo con Antonio Tejado. Sobre sus conversaciones entre rejas ha hablado con el programa de Sandra Barneda y César Muñoz, asegurando que el protagonista no para de repetir una y otra vez “que él no lo ha hecho. Que puede ser que alguna vez por los efectos de la droga y el alcohol pudiera haber hablado de la casa de su familia, pero sin ninguna intención de que le robaran”.

Pero este hombre entrevistado por el programa de Telecinco también ha querido dejar clara su opinión sobre su presunta culpabilidad: “Yo no voy a decir si el chaval lo ha hecho o no lo ha hecho, pero… cuando como yo digo, han detenido a todos los que iban y al presunto que lo ha comprado, algo tienen”, subraya las evidencias de la investigación policial. Y es que, al igual que él ha sido ‘cazado’ por las autoridades, cree que no se han equivocado con el resto de detenidos: “La Guardia Civil lo tiene todo muy bien atado, a mí no me hicieron preguntas”.

El receptor de las joyas de María del Monte

Parece que Antonio Tejado no se esperaba que su detención fuese a ir a mayores. Y es que está muy convencido de que es inocente y que finalmente le creerán: “Lo sacaron al médico y me decía que ‘te lo juro que yo nunca he hecho nada de esto y menos a mi familia. Que mi tía era… que yo he podido hablar de copas con algún amigo o algo de esto. Y ellos han ido con otra intención, puede ser. Pero que yo nunca he dicho nada de mi tía’”. Pero no está teniendo el resultado esperado. Así lo cree su compañero de calabozo: “Él se creía que iba a salir. Cuando le dijeron abajo que entraba a la cárcel se derrotó y se pudo a llorar como un niño chico. Se abrazó a nosotros”, sentencia.