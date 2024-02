El Papa Francisco recibirá a Isabel Pantoja en el Vaticano

Isabel Pantoja tendrá la oportunidad de citarse con el mismísimo Papa Francisco próximamente. Así lo ha confirmado el periodista Antonio Rossi en "Vamos a ver", señalando que el Vaticano propuso una serie de fechas a la cantante y que está esperando a que ella elija una de las opciones para cerrar la audiencia. El protocolo se abrió el pasado año, pero los problemas de salud de la artista y la posterior gira musical que sigue en curso le impidieron poder visitar a Su Santidad.

Se tratará de una audiencia general en la que el Papa recibirá a otras personalidades, y tras las que Pantoja, como suele ser habitual en este tipo de encuentros, podría acercarse hasta él para charlar unos minutos antes de despedirse.

De este modo, Isabel Pantoja se sumará a la lista de rostros conocidos que han tenido la oportunidad de conocer al Santo Padre, entre los que se encuentran Antonio Banderas, Lionel Messi, Eva Longoria, Richard Gere, Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie, Salma Hayek, George Clooney o Yolanda Díaz.

Yolanda Díaz y el Papa VATICAN MEDIA HANDOUT Agencia EFE

"Seguro que le hace mucha ilusión, y si la lleva posponiendo desde el año pasado, más todavía. Me alegro un montón de que vaya a tener esa audiencia y de que aproveche para ver Roma, porque es superbonita y yo creo que no ha visto lo que es la ciudad haciendo turismo", ha comentado su hija Isa Pantoja desde el plató de "Vamos a ver" tras conocer la pregunta.

Madre e hija están distanciadas desde hace tiempo, aunque Isa Pantoja ha revelado que le encantaría poder acompañar a Isabel Pantoja si la situación fuera distinta: "Supongo que sí. Yo ya he ido, no he tenido una cita con el Papa, pero he ido a Roma por mi cuenta".

Isabel Pantoja Gtres

Isabel Pantoja podrá cumplir así uno de los sueños de su vida, habida cuenta de lo religiosa que es y de la devoción que siempre muestra a la Virgen del Rocío.

Se desconoce cuándo se producirá esta audiencia, aunque todo apunta a que tendrá lugar después del verano, durante el periodo de descanso de la cantante tras su gira por España y antes de comenzar la de las Américas.

Nueva vida en Madrid

Más allá de su visita al Papa, este 2024 también será significativo para Isabel Pantoja por su posible mudanza. La tonadillera está ultimando todos los detalles para abandonar Cantora de forma definitiva y establecerse en Madrid o sus alrededores. "Está mirando casas por El Escorial, preferiblemente para comprar. La quiere con un pequeño jardín y que cumpla sus requisitos de seguridad. Si no fuera posible encontrar en la Comunidad de Madrid con estas condiciones, tampoco descarta Toledo", explica Pepe del Real en el programa citado anteriormente.