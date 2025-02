Patón da plantón a Ágatha Ruiz de la Prada en la Fashion Week

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada ha cerrado esta noche la cuarta jornada de la Fashion Week y en el público se ha echado en falta a su ex, José Manuel Díaz-Patón. A pesar de la ruptura, tan enamorado se mostró el viernes en televisión que la expectación era máxima. LA RAZÓN se acercó incluso al backstage para cerciorarse de que, efectivamente, no estaba allí.

José Manuel Díaz Patón De Viernes

Es la primera vez en estos años de noviazgo que no la acompaña. En 2022, recién iniciado el romance, la pasarela se volvía a llenar de color con la propuesta de Ágatha, que en aquella ocasión aprovechaba para apoyar a Ucrania acompañada de Omar Montes, que desfiló como modelo con ella, y la modelo ucraniana Samy, que abrió y cerró el desfile. La gran sorpresa fue la presencia del abogado, que disfrutó del espectáculo en primera fila.

El nuevo novio de la diseñadora no quiso perderse ningún detalle. Supimos entonces que era abogado nacido en Puertollano (Ciudad Real), que tenía 65 años y que se habían conocido a través de una amiga en común. Pocos días antes había confesado a LA RAZÓN que se sentía "muy ilusionado, mucho, pero me aterra el lío mediático que supone salir con ella".

Patón repitió un año más tarde, pero esta vez, ya con tablas mediáticas, consiguió marcar la anécdota del desfile de Ágatha Ruiz de la Prada en la Fashion Week. Se levantó y se coló en la pasarela para recoger una plantilla que se le había caído a una de las modelos.

Desfile de Ágatha Ruiz de la Prada JuanJo Martín Agencia EFE

Además, el abogado habló ante la prensa sobre Carmen Lomana, que había calificado de "imbecilidades" las insinuaciones de Patón sobre una hipotética relación con ella. "Yo la aprecio y yo creo que por su parte ha sido una salida un poco de tono. (...) Son cosas que pasan en la vida, no pasa nada", declaró. También reiteró su amor hacia Ágatha y confesó que siempre llevaba sus corbatas, aunque curiosamente no en ese momento. "Me lo estoy pasando como nunca en mi vida, de verdad. Aparte de guapa, es tan simpática la tía… Me tiene muerto, totalmente entregado, muerto por ella".

Su última Fashion Week fue en 2024. El enamorado volvió a apoyar a su amada. Sentado en el "front row" y cada vez más cómodo con la fama, el abogado volvió a hablar con los medios y contó que había abandonado un juicio en el que estaba trabajando para poder asistir al desfile y apoyar así a su pareja: "Tenía un juicio, ya sabes que soy abogado, y me lo está haciendo un compañero para venir al desfile".

A pesar de la ausencia, la ruptura promete todavía capítulos jugosos. La diseñadora tendrá su momento televisivo para desvelar los detalles que faltan por conocer. De momento, este fin de semana ha preferido centrarse en su trabajo. "Siempre estoy contenta y trabajando, tengo la suerte de que tengo un trabajo que me apasiona tanto... esta crisis monumental que he tenido este mes me ha cogido trabajando más que nunca".