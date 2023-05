Pedro Ruiz, empresario y artista: «Los políticos son los pastores que los ricos usan para llevar el rebaño»»

Pedro Ruiz es una de esas personas difíciles de etiquetar en su vida laboral. No es cantante, ni humorista, ni presentador de televisión, ni escritor, ni guionista y lo es todo a la vez. Tiene su propio espectáculo, «Mi vida es una anécdota», que pasea por toda España con el cartel de lleno. Además, una obra suya, «Escándalo en palacio», se estrena en el teatro Lara Madrid. En agosto cumplirá 76 años y en su vida afectiva es muy claro: Solo quiere estar rodeado de personas que le aporten felicidad.

«Escándalo en Palacio» es una obra suya que ahora vuelve al teatro Lara, en Madrid.

Es una comedia muy divertida en la que sorprenden al presidente de un país que no es España haciendo el amor en un lavabo. Hay dos actores protagonistas Iría Ares y Joan Carlos Mejuto y dos periodistas que son Mónica Vergara y José Aguilar que dan la noticia. Se presentó en Ferrol con mucho éxito y próximamente vamos a estrenar en Madrid.

Presentador, cantante, escritor, guionista, humorista. ¿Qué le falta por hacer?

Todo, y cuando digo todo quiero decir que lo que he hecho hasta ahora es mejorarlo y prepárame para lo nuevo.

¿Va a volver a la televisión como se ha rumoreado?

En ello estoy, en negociaciones y deseando.

¿Podría ser a TVE?

Siempre será en la cadena que considero mi casa, que es la televisión pública. Y ahora he sido escuchado con un interés que antes no había encontrado. He ido a entrevistas, pero a trabajar, hace mucho. El último programa que hice fue «La Noche Abierta», el 29 de enero de 2004. Lo recuerdo perfectamente.

¿Se podría hacer ahora «La Noche Abierta»?

Sin duda. Es más creo que significaría una regeneración. En principio estaba concebido para La 2. Me propusieron pasarlo a La Primera y dije que no. Era demasiado sereno para competir con las otras cadenas.

¿Tiene algún personaje al que nunca entrevistaría?

No sería partidario de dialogar con personas que hacen daño a la sociedad. Por lo demás no puedo negar la libertad que yo pregono. Hasta personas que son antagónicas que viven en otro hemisferio de pensamiento la tendría enfrente. Quiero dejar claro que yo no soy periodista. Soy un artista de teatro. No puedo poner limites a la libertad y sí al buen gusto.

¿Qué echa de menos en los medios de comunicación?

Las actitudes naturales. Han ido desapareciendo para convertirse en una parodia.

¿Las elecciones son un mercado persa?

Es un mercado en el que no entro porque nunca he votado. Respeto a los políticos de buena fe, pero los partidos son un campo de concentración mental. Y esto lo digo con mucho respecto. Los políticos son los pastores que los ricos tienen para manejar el rebaño.

Todos quieren tener razón.

Las temporadas previas a las elecciones son ofensivas. Sabemos todos lo que va a decir Pepe y Manolo. Porque se repiten.

¿El trabajo el mejor antídoto contra la depresión?

Sin duda. Entendiendo trabajo como la vocación de hacer cosas. Nada me pone de mejor humor que escribir una buena canción, un teatro o un texto divertido.

Pedro Ruiz asistió a la entrega de los Premios Talento 2022 que entrega la Academia de Televisión José Oliva Europa Press

Ahora por fin, se habla de la salud mental sin que sea tabú.

La Reina Letizia, a la que conozco solo de un día, esta haciendo una buena labor en este sentido. La cabeza es la torre de control de toda la vida. Lo importante en la vida es la salud y yo me encuentro en plena forma. No me planteo nada en términos de la edad porque me siento muy joven. Nunca he ido al médico y hace más de treinta años que no he hecho un análisis de sangre. El secreto de la salud es tener más proyectos que años.

¿Qué quiere decir con que usted nunca ha ido a una consulta médica?

Esto que digo a los médicos les sienta mal. Tengo una vida muy ordenada. Como poco, no bebo, no fumo, no me drogo. Hago deporte. Voy al cine varias veces a la semana, a teatros, a conferencias. Tengo la cabeza ocupada. Creo que el hombre más rico pagaría por mi salud, y no la vendo.

¿Echa de menos no haber tenido hijos?

No y ha sido el final de mis parejas porque ellas sí querían tenerlos.

Hablando de todo un poco, ¿Cree que Don Juan Carlos tendría que haberse quedado?

Creo que su trayectoria económica en momentos es muy cuestionable, pero no me parece bien que no pueda volver a su país. Desde el punto de vista humano me apena su situación.

Y entrando en la crónica rosa, ¿Qué opina de Tamara Falcó?

Su boda como distracción no está mal, pero como fermento y norte de la información es un disparate. La actualidad es un secuestro de nuestras vidas.