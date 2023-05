Pedro Ruiz y su "Escándalo en Palacio"

Por primera vez en su vida, Pedro Ruiz cede los derechos de una de sus obras teatrales para que la interpreten otras personas. En este caso se trata de "Escándalo en Palacio", una sátira política que utiliza el sexo como bloque central de la trama. Él ya la interpretó hace catorce años con gran éxito, y ahora lo hacen los gallegos Iria Ares y Juan Carlos Mejuto.

La historia nos presenta a un ministro de fuera de nuestras fronteras al que pillan practicando sexo con su esposa en un baño público, lo que le cuesta el cargo y se presta a toda una vorágine de situaciones entre la sátira y el divertimento.

Pedro Ruiz asistió a la entrega de los Premios Talento 2022 que entrega la Academia de Televisión José Oliva Europa Press

Pedro ha cumplido setenta y cinco años, que no aparenta, y nos da la fórmula perfecta para mantenerse en un estado físico excelente: "Llevo cuarenta años sin ir al médico y sin tomar una sola pastilla. No bebo, no fumo, no me drogo, hago ejercicio, como poco y bien, y cada día hago unos cuantos largos en la piscina de casa, da igual que llueva o que nieve, es una rutina que nunca rompo. Mantengo mi mente ocupada, siempre pensando en nuevos proyectos. Ahora recorro España con mi show 'Mi vida es una anécdota', y tengo un proyecto para después del verano, del que aún no puedo hablar".