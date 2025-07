Kiko Rivera da un giro inesperado a su carrera y deja a todos en shock al aliarse con la IA

Kiko Rivera se trae un juego extraño con sus fieles de Instagram. Quizá ya están acostumbrados a sus arrebatos o que quiera reformular su vida en incontables ocasiones. Comparte muchas publicaciones con sus fans, detalles personales y profesionales se amontonan, hasta que un día se le cruza el cable y lo elimina todo. Así rompe con el pasado con cierta regularidad y se aleja de las polémicas o se acomoda a la nueva imagen pública que desea prestar, en sus mil y una caras y mil y una facetas profesionales.

Lo ha vuelto a hacer, pero esta vez no ha hecho falta borrar nada, pues ha decidido tomar un nuevo rumbo en el que su imagen pasa a un discreto segundo plano. Es más, la elimina por completo para que sus fieles pasen a venerar a una nueva persona. Una que no es real, no existe, no tiene ombligo. Se trata de una creación por Inteligencia Artificial que el hijo de Isabel Pantoja está utilizando, generando mucha confusión entre sus fieles.

Kiko Rivera presenta a su alter ego D-Luz

El artista se ha sincerado con sus seguidores de Instagram. Esta vez su confesión no viene por un nuevo drama familiar o por cómo se le remueven los adentros cuando la atención mediática se centra en él y los suyos. Esta vez su iniciativa responde a lo profesional, aunque las novedades han dejado a muchos en shock: “Os cuento la verdad, porque si no reviento”, anunciaba atrayendo la atención de todos. Así explica por qué ha decidido dar vida a D-Luz, un artista que pegará con fuerza en las pistas de baile, aunque no exista en realidad. Y es que todos sus méritos serán los de Kiko Rivera, aunque no todos lleguen a saberlo.

“Tengo muchas canciones que no puedo sacar con mi nombre, porque no encajan con el público que tengo hoy en día. Son temas más románticos, con letras más profundas, más emocionales… que no terminan de tener hueco en lo que se espera de mí ahora mismo”, comienza a explicar por qué ha dado luz a una nueva estrella de la música que, en realidad, no existe: “Por eso he creado un artista ficticio que se llama D-Luz. Es mi vía de escape. Es la forma que tengo de compartir todo lo que sale de esta mente cuando la musa se activa, sin filtros, sin miedos”.

Esta iniciativa de Kiko Rivera es arriesgada, pues pone su talento al servicio de otro artista, que se llevará todo el mérito. También le ayudará a dar salida a esas canciones que poco o nada tienen que ver con su trayectoria hasta ahora y que alejarían a sus fieles de sus sesiones y conciertos. Es decir, tendrá una nueva y jugosa fuente de ingresos. O, al menos, eso es lo que pretende y busca la complicidad con sus seguidores en esta nueva aventura musical: “Me encantaría que me apoyaseis en esto, porque detrás de D-Luz estoy yo. Con mi alma y con mi corazón. Perdón por intentar esconderlo, pensé que era mejor así. Pero me doy cuenta de que no. Que esconderlo es apagar una parte de mí”, continúa explayándose.

Y es que quiere dar a conocer a todos quién es realmente este alter ego que se ha creado, para así atraer a sus fans a esa otra faceta suya y, de paso, sacar un mayor rendimiento económico a sus canciones silenciadas: “D-Luz forma parte de mí. Esa parte más romántica, más sensible, más profunda… Esa parte que Kiko Rivera no puede enseñar hoy en día, pero que, gracias a la música, a la creatividad y a la tecnología, puede encontrar su voz. Como Kiko Rivera voy a seguir dándolo todo, como siempre, con mi estilo, mi energía y mi esencia, pero, ahora, también tengo este otro espacio donde ser más íntimo, más emocional… más yo”, concluye para dar las gracias a sus seguidores por seguir también ahora a @d_luzmusic.