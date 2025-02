Los polémicos vídeos de Shakira con sus hijos con los que se echa encima al público colombiano: "Ya no te queremos"

“¡Mi gente de Medellín! Me duele mucho no poder subirme al escenario y cantar para ustedes con las ganas que tenía. Mis hijos estaban emocionados por conocer Medellín, y yo por reencontrarme con ustedes y compartir todas las sorpresas que les tenía preparadas. Lamento mucho el inconveniente, especialmente para quienes han viajado. Está fuera de mis manos y de las de mi equipo de producción, pero estoy segura de que pronto encontraremos una nueva fecha para celebrar juntos”. Con estas palabras comunicó Shakira este domingo que se veía obligada a cancelar su show en la ciudad colombiana previsto para hoy, lunes, la segunda cancelación de una de sus actuaciones en el marco de su gira mundial “Las mujeres ya no lloran”.

La empresa organizadora del evento explicó que “el techo del escenario instalado por la producción local sufrió un daño que pone en riesgo la seguridad de la artista, su staff y, lo más importante, la del público”, por lo que no había otra opción que aplazar el concierto.

Sin embargo, el público colombiano no ha visto con muy buenos ojos que, el mismo día en que Shakira anunció la cancelación de su concierto en Medellín, la cantante también publicó en sus redes sociales una serie de vídeos en los que aparece disfrutando con sus hijos en el carnaval. “Orgullosa de enseñarle a mis hijos mi cultura y la alegría de mi gente. Viva la Guacherna en carnaval”, dice la cantante junto a las imágenes tomadas en su Barranquilla natal, en las que se ven a sus hijos disfrazados y bailando al son de la música.

Unos vídeos que han generado polémica y enfadado al público de Medellín, que se siente engañado por su artista. “Ah, ¿por el carnaval dejó plantada a la gente en Medellín?”, dice una, mientras que otro usuario reflexiona: “Con disculpas no se recupera todo lo que sus fans para verla en Medellín y perdieron”. Otra de tantas exclama: “Ah, por eso fue que no quisiste venir a Medellín, por quedarte carnavaleando. ¡Estás pillada! Ya no te queremos”.

Sus próximas fechas confirmadas son para esta semana, el 26 y 27 de febrero, cuando, si no ocurre ningún contratiempo, actúe en Bogotá, la capital, en el Estadio El Campín. Después, continuará su gira por Latinoamérica en países como Chile, Argentina o México, hasta que en mayo aterrice en Estados Unidos y visite ciudades como Chicago, Miami, Las Vegas o San Francisco.