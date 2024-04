Shakira vuelve a la carga contra Piqué: "Mis hijos saben más de lo que creemos"

Desde que se dio a conocer su separación, Shakira no ha escatimado en ataques hacia Gerard Piqué. La mayor parte ha llegado a través de sus canciones, como su sesión con Bizarrap o "TQG" con Karol G, pero la cantante también se ha abierto en canal en varias entrevistas en las que no se ha mordido la lengua a la hora de lanzar algunos reproches al padre de sus dos hijos. Ahora vuelve a hacerlo de la mano de "Aló", una revista colombiana con la que la artista se ha sincerado sobre la nueva etapa que afronta como madre soltera.

Shakira asegura que sus hijos "son mi gran apoyo", aunque reconoce que "por primera vez tengo que lidiar con muchas cosas como madre soltera". Es entonces cuando aprovecha para lanzar uno de sus dardos contra Gerard Piqué: "A veces es una suerte no tener un marido, porque me estaba arrastrando hacia abajo".

Una vez más, la intérprete de "Monotonía" insinúa que su relación con Piqué interfirió de forma negativa con su carrera musical, hasta el punto de que llegó a pasarlo mal cuando tenía que marcharse al estudio de grabación: "Sentía que dejaba a mi familia desatendida y eso me provocó que no disfrutara de la música. Me sentía culpable y desgarrada".

Sobre cómo gestionó el asunto de su ruptura con sus hijos, Shakira explica que intentó ser con ellos todo lo sincera posible, porque a pesar de su corta edad, eran conscientes de todo lo que pasaba. "Ellos saben más de lo que creemos y pueden darse cuenta cuando un adulto les está mintiendo. Si quieren la verdad y no se la das, inventan su propia versión y es cuando las cosas se complican. Hay que ser valientes para hablar con ellos y abrir una conversación donde también puedan dar su opinión", indica en la mencionada revista.

Sobre las polémicas canciones que compuso, en las que claramente carga contra su ex, Shakira señala que para ella "es como ir al psiquiatra" y que siempre se ha valido de este tipo de experiencias para componer su música: "Intento sacar el máximo partido de las experiencias traumáticas y, ya sabes, intento elaborar a partir de mis propias frustraciones como mi ira y desilusión, y transformarlos en algo productivo como en creatividad, resistencia y fuerza".

Como se ha comentado anteriormente, no es la primera vez que Shakira se pronuncia abiertamente sobre su ruptura con Piqué, ofreciendo declaraciones que no le dejan en muy buen lugar y que contrastan con el silencio que él ha mantenido desde entonces.