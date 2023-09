La portavoz de Daniel Sancho se pronuncia así sobre su truculento pasado

La familia de Daniel Sancho está haciendo lo imposible por asegurar su defensa de cara al juicio que le espera por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. Para ello se ha rodeado de expertos abogados, criminólogos, asesores jurídicos y portavoces que, sin embargo, a veces tienen que hacer frente a cuestiones que van mucho más allá de la instrucción que ahora les compete. La justicia tailandesa está recabando la información necesaria, los testimonios y las pruebas para poder condenar al hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo a la pena de muerte, como así dijeron desde el primer momento al tener constancia de que el crimen fue premeditado. Pero hay informaciones que van mucho más allá de lo sucedido en Tailandia, que quizá complique el trabajo del ingente equipo que vela por su destino.

Por un lado, un testimonio de otra supuesta víctima de las tretas del cirujano colombiano vendría a justificar la atroz acción cometida por Daniel Sancho. “Me sentí identificado con él. O me hubiese matado o yo le hubiese matado”, llegó a decir esta persona que protege su identidad desde ‘Y ahora Sonsoles’. Carmen Balfagón, portavoz de la familia Sancho en los medios españoles, asegura que estas declaraciones “a nosotros no nos afecta para nada. Es un testimonio más y ahí está. Hay que seguir confiando en lo que está haciendo Tailandia en este caso, en la instrucción y en lo que luego se decida”, se zafa para evitar pronunciarse sobre algo que a la familia se le escapa de las manos y que no le interesa demasiado abordar.

Desde el equipo de la defensa de Daniel Sancho tienen claro cuál es su objetivo, el cual pasa por velar por sus intereses judiciales y, llegado el caso, solicitar la extradición a España para que cumpla condena aquí. Algo que la Fiscalía ya se lo ha negado, aunque aún falta por celebrarse el juicio que lo decidirá todo: “No podemos ver mucho más, todavía falta mucho que ver, pero nosotros confiamos plenamente en todo lo que se puede hacer y lo que están haciendo por parte de la investigación en Tailandia y por parte de los órganos judiciales tailandeses”. Además, Carmen Balfagón mantiene su firme confianza en la justicia tailandesa, principalmente porque “firmó la Convección de los Derechos Humanos, además fue uno de los países que lo firmó en un primer momento y claro que confiamos en la instrucción y lo que haga Tailandia. Respeto total y absoluto”.

Portavoz de Daniel Sancho Mediaset

Sin embargo, no deja de ser duro todo este proceso, especialmente para las familias. La portavoz no quiere entrar en detalles sobre cómo ha visto a los padres de su defendido y al ser preguntada por ello tira de lógica: “Imagínate… es fácil de imaginar, yo creo que no hay que hacer mucho esfuerzo, es fácil de imaginar”.

Eso sí, lo que no quiere dejar a la imaginación es el pasado de Daniel Sancho, ahora que se habla de episodios violentos, peleas, mentiras sobre su trabajo como chef, cuando en realidad su labor era de relaciones públicas o su vinculación con rostros conocidos como Froilán de Marichalar: “Me vas a permitir que me reserve, porque esto no es verdad. Imagino que el medio que lo ha sacado será responsable con lo que ha emitido, pero no todo vale. No todo vale (…) Repito que no todo vale, que hay informaciones que hubiéramos estado encantados de contrastarlo con el medio, pero en un caso como este no todo vale, de verdad”. Por eso, ante la incertidumbre actual y sin una sentencia en firme, tan solo emplaza a esperar a ver cómo se desarrollan los hechos antes de aventurarse a elucubrar sobre el futuro o rascar cuestiones sobre el pasado. Bastante trabajo tienen ahora con el presente que les ha tocado.