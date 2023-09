Sale a la luz el testimonio de una víctima de Edwin Arrieta: "Me sentí identificado con Daniel. O me hubiese matado, o yo lo hubiese matado"

El programa de hoy de "Y ahora Sonsoles" ha comenzado con una exclusiva que podría dar un giro de 180º en el caso de Daniel Sancho. El espacio de Antena 3 ha desvelado un testimonio de un hombre que ha denunciado públicamente que fue víctima de Edwin Arrieta en 2005, declarando que se ha sentido muy identificado con la historia del hijo de Rodolfo Sancho y que podría haber sido él, ya que denunció por acoso y agresiones físicas al colombiano.

"Desde el primer día mostró interés sentimental en mi y ha hecho todo lo posible por estar conmigo", ha desvelado este hombre en el programa de Sonsoles Ónega. Según él, Arrieta tenía como una obsesión y tuvo que renunciar incluso a su trabajo por verse amenazado por el médico. Tanto es así, que llegó a darle una paliza: "Me ha tocado cambiar de número de teléfono y de casa". Tras esto, llevó un parte de lesiones con la denuncia, algo que acabó en los tribunales.

"Lo conocí en un bar. Él se arrimó a ofrecerme un trago y el cuál yo le dije que no. Me empiezo a asustar cuando él exagera en las llamadas. Cuando no entiende lo que es un no, yo realmente no quería ser ni su amigo, ni quería nada con él", ha relatado este hombre. Un día, según ha confesado, llegó a recibir 143 llamadas de Arrieta. "Me chantajeaba con hablar con mi familia, con que me iban a pasar cosas, con que me iba a mandar a personas, que tenía personas siguiéndome", ha desvelado. "En mi mano tengo una cicatriz de una mordedura que él me hizo en una de sus agresiones. Yo me sentí identificado con Daniel cuando vi la noticia. O me hubiese matado, o yo lo hubiese matado", ha expresado sobre su historia con el cirujano.

El hijo de Rodolfo Sancho se encuentra encarcelado en la prisión de Koh Samui por haber asesinado, presuntamente, a Edwin Arrieta. Según Daniel tras el crimen, "soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".