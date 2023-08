El precioso empujón anímico que Silvia Bronchalo recibe de su aliada

“Nadie te prepara para algo así”, decía Silvia Bronchalo en su primera declaración pública ante las cámaras de televisión, coincidiendo con su segunda visita a la prisión de Koh Samui para ver a su hijo Daniel Sancho. Nadie le ha enseñado a responder ante una situación tan macabra, pues sabe que su hijo ha asesinado a su pareja, Edwin Arrieta, a sangre fría, pues los resultados de los análisis forenses han determinado que el cirujano colombiano murió degollado. Estaba aún vivo cuando le cortaron la cabeza. Aun así, es su hijo y va a apoyarlo hasta la muerte, algo a lo que se enfrenta como posible condena por su crimen cometido en territorio tailandés.

Portavoz de Daniel Sancho Mediaset

La madre de Daniel Sancho ha aparcado completamente su vida para instalarse hasta nueva orden en Tailandia. Está en la misma isla donde cumple condena provisional su hijo, a la espera de que se celebre el juicio y conozca su destino final. Tan solo sale del modesto hotel en el que se hospeda para reencontrarse con su hijo. Su vida ahora es muy dura, pues teme que la prensa extranjera le saque una fotografía por la isla, algo que sabe que la española no hará por el respeto que ha demostrado tenerla. Un talante muy difícil de mantener que ha conmovido incluso a su portavoz en los platós españoles, Carmen Balfagón, que le ha dedicado unas bonitas palabras y un mensaje de ánimo para hacerle saber que no está sola en su proceso.

“Es una situación que no es que se mitigue cada día, sino que se mantiene, es una situación angustiosa y estamos intentando encajar piezas. La situación es muy dura y algo para lo que no estás preparado, no es fácil gestionarlo emocionalmente”, reconoce desde 'El programa del Verano' la criminóloga contratada por la familia de Daniel Sancho para aclarar la información que va surgiendo del caso en los medios de comunicación. Una labor dura, pero que ella misma entiende que no es comparable con el papel que desempeña Silvia Bronchalo, que está volcada en cuerpo y alma en ayudar a su hijo, aunque ahora poco más puede hacer que estar a su lado una hora al día.

Silvia Bronchalo y su hijo Daniel La Razón

“Silvia Bronchalo ha demostrado mucha valentía, se ha ido sola, está allí sola. Es el papel que nos toca a las madres, el cordón umbilical con tu hijo nunca lo sueltas”, destaca la portavoz, que entiende a la perfección el sufrimiento que deberá estar pasando la exmujer de Rodolfo Sancho, pues también es madre. Y es que Silvia no solo está allí para ver a su hijo y aclarar las dudas que le asaltan sobre el crimen, el cual aún no llega a creerse por ver a su vástago de tan atroz acción. También le ayuda de sustento emocional y ancla con su otra realidad, la que tenía antes de asesinar a Edwin Arrieta. Pero ahora quizá también tiene el papel de seguro de vida, pues le ayuda económicamente a conseguir la comida y objetos personales que en prisión no puede lograr por lo masificadas que están las celdas y lo precaria de su situación.