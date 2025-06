Dua Lipa anuncia su compromiso con Callum Turner: "Mejores amigos para siempre"

Dua Lipa y Callum Turner han decidido dar un paso más en su relación. Después de meses de rumores, la artista ha confirmado su compromiso con su pareja en una reciente entrevista a "Vogue".

"Ser mejores amigos para siempre"

"Sí, estamos prometidos", ha desvelado Dua Lipa en "Vogue". "Es muy emocionante. Esta decisión de envejecer juntos, de imaginar una vida y simplemente, no sé, ser mejores amigos para siempre, es un sentimiento realmente especial", ha confesado la artista.

Según han los medios británicos, fue a finales de 2024, en el Día de Navidad, cuando Callum Turner pidió matrimonio a la cantante, comenzado el 2025 comprometidos.

"Estoy obsesionada con el anillo. Es tan yo. Es bonito saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce tan bien", ha expresado Dua Lipa en el anterior medio citado. Tal y como ha desvelado, Callum encargó hacer su anillo a medida tras consultar con las mejores amigas de la artista y su hermana, Rina Lipa.

Sin fecha para la boda

De momento, la pareja no tiene fijada la fecha en la que darán en "sí, quiero", a pesar de haberse comprometido hace unos meses. "Quiero terminar mi gira, Callum está rodando, así que estamos disfrutando de este periodo. Nunca he sido una persona que haya pensado mucho en una boda, o soñado con qué tipo de novia sería. De repente estoy como: "Oh, ¿qué me pondría?"", ha explicado sobre el motivo por el que aún no han comenzado con los preparativos de su enlace.

Dua Lipa y Callum Turner pondrán el broche de oro a su romántica historia de amor. La pareja comenzó su relación a principios de 2024. Un año y medio después la artista confirma con su compromiso con el actor de "Animales fantásticos", del que no se ha separado desde que comenzaron su noviazgo.