Genoveva Casanova habla de su “lenta” rehabilitación tras sufrir una embolia pulmonar

El pasado mes de julio, Genoveva Casanova siente que volvió a nacer. Al menos, sí que considera que la vida le ha dado una oportunidad de disfrutar del tiempo y de sus seres queridos, pues a punto estuvo de perder la vida a consecuencia de una embolia pulmonar. Recuerda aquel día como el peor de su vida, por el miedo y los fuertes dolores. Ahora, con el paso de los meses, la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo ha vuelto a poner sobre el tapete informativo su salud, detallando cómo está llevando el proceso de recuperación. Lo primero que quiere dejar claro que es un trabajo tedioso, que “es lento”, pero que ya está notando sus frutos, pues ha recuperado su rutina tras el tremendo susto que se llevó.

Y es que este bache de salud y el miedo de sentir que se moría le ha hecho cambiar sus esquemas vitales, aunque su rutina ya era bastante saludable de por sí. Ahora, reconoce que tiene “más paciencia de la que yo normalmente tengo” y es que ahora debe avanzar poco a poco hasta recobrar la salud, aunque sabe que su afección es crónica y deberá medicarse el resto de su vida. Así lo ha contado en la mañana de este viernes en ‘Mañaneros’. Lo hacía con el presentador, Jaime Cantizano, pero también con expertos en la materia. Una entrevista en la que ha querido tranquilizar a todos, asegurando que está “mucho mejor”.

Paso a paso avanza hacia el éxito. Es un trabajo duro, que incluye “ejercicios de rehabilitación pulmonar y tratando de recuperarla condición física, poco a poco, porque es un golpe duro al cuerpo”, se confiesa Genoveva Casanova. Un golpe que, por otro lado, al principio no supo identificar. Su dolencia comenzó cuando estaba de viaje en Londres para asistir a la graduación de su hijo Luis. Esa noche sintió “un dolor tremendo en la espalda que yo consideraba que era contractura muscular, porque se parecía mucho al dolor de la contractura”. Pero probó a hacer estiramientos y veía que no encontraba mejoría: “Por más que hice ejercicios de yoga controlé el dolor, pero no totalmente”, narraba en el plató de TVE.

Pero la fortaleza de Genoveva Casanova parece no tener límites. No solo ahora que está demostrando que lucha por recuperar la normalidad en su capacidad pulmonar, también cuando estaba en plena embolia pulmonar. Pese a los fuertes dolores que sufría “hice la graduación, viajé en tren, cogí aviones… yo creo que eso complicó la situación”. Es más, como creía que era una mera contractura, acudió a su fisioterapeuta para recibir un masaje que le calmase, lo que finalmente agravó su mal. El masaje provocó que el trombo se desprendiese y viajase más adentro en su pulmón: “Eso es lo que ocasiona el infarto”.

Ahora, Genoveva Casanova vive centrada en sentirse como hasta hace unos meses atrás, sin verse mermada ante cualquier sobresfuerzo. Continúa practicando yoga, lo que le apasiona y le ofrece movilidad y fortalecimiento muscular. También sale mucho a pasear, pues correr aún le cuesta, dado que asegura que sale a marchar veinte minutos y no ha cumplido los cinco y ya está fatigada. “Aún falta mucho”, confiesa la que fuese la nuera favorita de la duquesa de Alba, que sigue haciendo rehabilitación con los profesionales médicos, lo que sabe que le permitirá retomar su vida, donde el deporte y la buena alimentación siempre han jugado un papel protagonista.