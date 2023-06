Alejandro Sanz actualiza su estado de salud: "Sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando"

Aunque ya ha pasado un mes desde su alarmante tuit, en el que expresaba cómo se sentía ("no estoy bien, a veces no quiero estar"), Alejandro Sanz continúa con su gira por España y ha vuelto a actualizar su "estado", algo que sus fans han agradecido.

"Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo. Pero os diré algo para que me entendáis: ¿os acordáis de la canción 'Se vende'? Bueno, pues no vendo. Nos vemos en los escenarios con el alma cargada. Vosotros sois mi munición", ha escrito el artista, que ha visibilizado como nunca antes los problemas de salud mental, con el ánimo de ayudar a las personas que atraviesan su misma situación y dando un paso al frente para su curación.

En algo más de 10 horas, la publicación ha acumulado 1,4 millones de reproducciones y miles de reacciones de sus fans, quienes le envían sus mejores deseos y también recuerdan la letra de "Se vende", una canción de 2012 que dice frases como "se vende un alma nueva" y "vende la nube de tu alma pa' que invente los sueños, las promesas, los pendientes".

Además de sus problemas personales, tras su ruptura con su pareja, la artista cubana Rachel Valdés, el artista ha tenido que hacer frente a un impago millonario en la compra de unas propiedades de lujo en Miami, lo que implicaría el embargo de sus bienes.