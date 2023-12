Fayna Bethencourt: "No puedo continuar con mi vida hasta que no atrapen a mi ex, Carlos Navarro"

El pasado 14 de noviembre se cumplió un año desde que Carlos Navarro "El Yoyas" se fugara de la Justicia. Había sido condenado a cumplir una condena de cinco años y ocho meses de cárcelo por un delito de maltrato habitual, cuatro delitos de lesiones en el ámbito familiar, amenazas y vejaciones a Fayna Bethencourt. Pero, a día de hoy, sigue en paradero desconocido. La exconcursante de "Gran Hermano" confía en que algún día pague por "todo el daño que me ha hecho", según publica en exclusiva la revista Semana.

"Creo que hay poco interés por encontrarlo, porque, si no, ya lo habrían hecho", confiesa Fayna Bethencourt a la revista. "La situación sigue igual de estancada. Sigo esperando a que no se cumpla ese año. Que me llame la Policía antes y me diga: ‘Bueno, Fayna, ya está, ya lo tenemos’. No tiene pinta de que vaya a ser así, sinceramente. Cuando se cumpla el año de la desaparición, volveré a hacer ruido porque si no soy yo la que sale la palestra y sigue denunciando la situación en la que me encuentro, no va a salir nadie. El tiempo va pasando y esta persona, por llamarla de alguna manera, sigue desaparecida. Quién dice que algún día no coja un avión y se plante aquí en Gran Canaria. Creo que hay poco interés por encontrarlo, porque, si no, ya lo habrían encontrado", insiste.

Fayna Bethencourt y Carlos Navarro, en una imagen de archivo/Foto: Gtres larazon

Según confiesa Fayna, la Policía le asegura que "El Yoyas" está en la península. "De hecho, desde ahí habló con Carlos Quiles, que para mí ha demostrado de todo menos ética periodística. Ya van dos veces que se convierte en el altavoz mediático de un fugitivo condenado por violencia de género y ni siquiera contrasta conmigo. Él lo que está haciendo es esconderse y lo hace muy bien. A mí lo que me ha salvado es la distancia geográfica, pero no significa que me vaya a salvar el pellejo eternamente estar a miles de kilómetros de esta persona", denuncia Bethencourt.

A pesar de todo la exconcursante de "Gran Hermano" asegura que "no tengo miedo. Es decir, no vivo con un miedo constante ni permanente porque me volvería loca. Es difícil de describir. Es como llevar una especie de peso a cuestas que no me permite cerrar página. Para mí ese capítulo sigue abierto por mucho que yo continúe con mi vida y con mis proyectos. Como si tuviera una bola de metal atada al pie. Y hasta que no se haga justicia, hasta que no lo atrapen, no voy a poder continuar hacia delante libre del todo. Es como un buitre, ahí, sobrevolándome. ¿Y si le da el mes que viene le da por volver a salir en los medios y decir que es inocente, que yo soy la mala? A mí eso me afecta y afecta a mi familia, a la gente que me quiere. Me sigue maltratando psicológicamente en la distancia a través de los medios y delante del país entero".