Primeras palabras de Mariló Montero al anunciarse que será abuela

Feliz noticia la que mantiene revolucionada estos días a Mariló Montero y Carlos Herrera. Los periodistas pronto se convertirán en abuelos, después de que su hijo, Alberto Herrera, haya compartido la buena nueva con el mundo. También, por supuesto, la familia de su prometida, Blanca Llandres, también están ansiosos por conocer al nuevo miembro del clan. Un momento de gran emoción para todos que, como desvelaba ella en Instagram, el bebé será “el mayor regalo que nos ha hecho la vida”.

Los que están por estrenarse en papás no han querido dar más detalles sobre esta buena nueva. Tampoco sobre sus planes de boda, un paso decisivo en su relación que mantenían en secreto, pero los rumores han sido tan fuertes que no han podido ocultarlo más. Al final se les acumulan los buenos anuncios y al de la llegada de su primer hijo en común se les suma el ‘sí, quiero’, que tendrá lugar el próximo 18 de octubre en la iglesia de Santo Domingo de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Sobre todo esto ya ha opinado Mariló Montero.

Mariló Montero se prepara para ser abuela

La periodista ha tratado de mantenerse al margen de las felices noticias que se traían entre manos su hijo y su futura nuera. El también locutor y la sobrina del cantante José Manuel Soto se convertirán en padres en los próximos meses, aunque antes sellarán sus caminos con la correspondiente boda.

Sobre esto, Mariló reconoce que “pasan muchas cosas cuando viene un bebé a casa”. Está en un momento dulce de su vida, no solo porque en breve estrenará el importante papel de abuela, sino también porque ve a sus hijos siendo felices y cumpliendo sus metas: “Están tan enamorados Alberto y Blanca, Blanca y Alberto… Están tan felices que esa felicidad se contagia para toda la familia”.

Mariló Montero no ha querido ser la conductora de las buenas noticias de sus hijos. Aunque le pesase una buena nueva, ha tenido que morderse la lengua mucho este tiempo en el que los rumores han sobrevolado sobre su hijo y su nuera. Se hablaba mucho de su intención de casarse, de cómo él ya se lo había comentado a amigos en su redacción, pero no era algo oficial. Finalmente será el 18 de octubre en Cádiz, en una región donde la familia de periodistas tiene estrechos lazos y que servirá de telón de fondo a un sí quiero muy especial. Uno en el que no solo se pedirán vivas en honor de los novios, sino también por el bebé que está por venir y que ya esperan con los brazos abiertos.