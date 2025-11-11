Una testigo pone en duda la versión de Cayetano Rivera: “Iba fuerte, porque cayeron dos palmeras”

Cayetano Rivera vuelve a protagonizar titulares que se alejan de su profesión y que preocupan a su entorno más directo. Después de un verano convulso en el que terminó con serios problemas con la policía, con un altercado que ya ha sido archivado, ahora ha sufrido un nuevo revés. Este aún más preocupante, al tratarse de un accidente de tráfico. Concretamente de furgoneta. Este fin de semana, el diestro ha perdido el control de su vehículo a la salida del Real Club Sevilla Golf, en Alcalá de Guadaira. Terminó estrellado contra una palmera, que acabó por los suelos, tras invadir una rotonda ajardinada.

Por fortuna no hay que lamentar males mayores y el torero se encuentra en perfecto estado. No tanto la palmera, como así se apena su ex, Blanca Romero, al ser preguntada al respecto. Pero, como ya sucedió el pasado verano, su incidente viene seguido de una gran polémica. Especialmente al valorarse su estado de presunta embriaguez a la hora del siniestro, en torno a las 20 horas de la tarde. Algunos medios dicen que el diestro dio positivo en el test de alcoholemia, mientras que otros hablan de su negativa a someterse a la prueba y que huyó del lugar de los hechos. Surgen nuevas voces. Los testigos rompen su silencio.

Habla el abogado y un testigo de Cayetano Rivera

Joaquín Moeckel ya se ha pronunciado sobre el nuevo escándalo que está protagonizando su cliente. Niega en todo momento que consumiese alcohol y describe el siniestro como un accidente por culpa de una distracción mientras buscaba un mando en el coche. También deja claro que no se dio a la fuga, sino que se marchó a casa porque estaba “aturdido” y dejó a sus vecinos para que diesen el correspondiente aviso a la policía. El atestado policial confirma que tuvieron que ir a buscarle a su casa. Es verdad que no dio positivo en alcohol, pero porque se negó a soplar como le indicaban los agentes.

Incluso después de ser informado de que esto supondría un delito contra la seguridad vial, prefirió no someterse a la prueba, lo que dificultará su proceso en los tribunales, al instruirse las diligencias correspondientes. Su abogado matiza que no se negó, sino que estaba aturdido y no respondió a las peticiones de la policía. De nuevo, es la palabra de Cayetano Rivera contra la de la policía. Pero esta vez hay testigos y una de ellas ha hablado para el programa ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3. Dice que, tras el incidente, el diestro se bajó del coche diciendo “me quiero ir a mi casa, me quiero ir a mi casa”. Así lo hizo.

“Él no salía de la urbanización, él entraba en la urbanización. Es la típica entrada que hay delante de la garita de seguridad y ahí siempre hay mucho crío sentado, porque los padres es donde recogen a los niños cuando vienen a estar con sus amiguitos”, destaca la vecina que pudo ver el accidente de Cayetano Rivera contra la maltrecha palmera. Le sorprende cómo se produjo, pues veía de una recta “en la que se puede coger mucha velocidad”. Concede que pueda deberse a un “despiste”, pero “jolín, iba fuerte, porque cayeron dos palmeras”.

La testigo también pudo ver cómo llegó la policía al lugar del siniestro, cuando el torero ya se había marchado a su casa: “Tampoco pasó para nada tanto rato como estáis diciendo. Yo salgo luego a tirar la basura y te puedo decir que entre que yo recibo las fotos y salgo a tirar la basura pudieron pasar 40 minutos solamente. Y ya la policía se estaba yendo de su casa. La policía llegó bastante rápido”. Es por eso que le extraña cómo Cayetano Rivera se marchó del lugar del accidente tan apresuradamente y que después se negase a hacerse la prueba de alcoholemia, cuando decía estar además “aturdido” por el golpe.