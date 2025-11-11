Accedemos al atestado policial de Cayetano Rivera: las graves consecuencias a las que se enfrenta tras el accidente

Este fin de semana, Cayetano Rivera ha sufrido un accidente de tráfico en la salida del Real Club Sevilla Golf, en Alcalá de Guadaíra. Por lo visto, perdió el control de la furgoneta que conducía, invadió una rotonda ajardinada y colisionó contra una palmera, que se derrumbó por el impacto.

Afortunadamente, según fuentes policiales y declaraciones del propio Rivera, no hubo heridos y él resultó indemne.

Sin embargo, el episodio no queda simplemente en el golpe: se ha generado polémica por la versión oficial sobre el estado en el que se encontraba Rivera en el momento del impacto. En algunos medios se informó que el torero dio positivo en el test de alcoholemia, información que tanto él como su abogado niegan con contundencia.

El letrado, Joaquín G. Moeckel, ha explicado que el accidente se produjo por una distracción al buscar un mando en el coche, y niega que su cliente se diera a la fuga o que estuviera bajo los efectos del alcohol. La realidad es que el torero se marchó a su casa tras el accidente, alegando que se encontraba “aturdido” y que alertó a sus vecinos de lo ocurrido para que dieran parte a las autoridades.

El programa “Espejo público” ha tenido acceso al informe policial del accidente, en el que se confirma que Cayetano Rivera no se sometió a un test de alcoholemia, pero porque se negó a seguir las órdenes de la policía.

Sucesos.- El torero Cayetano Rivera sale ileso de un accidente tras chocar su vehículo contra una palmera Europa Press

Según el atestado, los agentes se presentaron en casa de Rivera, puesto que varios vecinos y testigos les informaron de que era él quien conducía el vehículo accidentado. Allí le notificaron de la obligatoriedad de someterse a un test de alcoholemia, a lo que él se negó, siempre según el contenido del informe.

“Se negó en reiteradas ocasiones. Se le informa de las consecuencias que ello [su negativa] lleva aparejadas, la posible comisión de un delito contra la seguridad vial, informándosele de que se instruirán las diligencias correspondientes y que los hechos serán puestos en conocimiento de la Autoridad Judicial competente”, reza parte del escrito policial, en el que se advierte también de que Cayetano “tendrá que pagar la palmera” que derribó por culpa del golpe.

Una versión que tanto el torero como su abogado niegan. El letrado asegura que los agentes que se personaron en casa de su cliente no le informaron de la obligatoriedad de someterse al test de alcoholemia ni de las consecuencias a las que se enfrentaría si se negaba. “Ahora será un juez quien decidirá quién dice la verdad”, ha expresado Moeckel.