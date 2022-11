Nacho Taboada visita a Sara Carbonero, tras su operación de urgencia

La periodista Sara Carbonero permanece ingresada en la Clínica de Navarra, de Madrid, tras ser operada de urgencia el pasado lunes, según ha podido saber la revista “Lecturas”. La ex esposa de Iker Casillas se había sometido a una revisión y los resultados han obligado a la periodista a pasar de nuevo por quirófano, tres años después de que le diagnosticaran un cáncer de ovarios.

Carbonero permanece arropada por su familia, en especial por su madre y por su hermana Irene, y también por su amiga y socia, Isabel Jiménez. Por su parte, Iker Casillas se encuentra junto al equipo de TVE en Catar, donde colabora en la retransmisión del Mundial de Fútbol 2022. Aunque en un principio valoró su regreso a España para estar junto a sus hijos, Martín y Lucas, y su ex mujer, finalmente decidió permanecer allí para no crear falsas alarmas a los menores.

Particularmente llamativa era estos días la ausencia de Nacho Taboada en la clínica. Tampoco en sus redes sociales se había producido ningún movimiento. Sin embargo, anoche Nacho Taboada llegaba en su coche intentando pasar desapercibido sin quitarse la mascarilla y accedía al centro hospitalario ya casi cuando anochecía. Así lo publicaba la revista Hola! con imágenes del instante.

La relación de la pareja siempre ha estado marcada por la discreción. Sara no quiere que la prensa perjudique su relación como le sucedió con el cantaor Kiki Morente. La periodista deportiva y el cantante zaragozano Nacho Taboada comenzaron a salir hace varios meses, tras la ruptura de ella con el hermano de Estrella Morente.

De momento, Sara Carbonero se ha pronunciado en redes sociales con el estribillo de una de sus canciones favoritas, de la cantante Valeria Castro, ‘Poquito’. “Yo me conformo con poquito, poquito, poquito, que tanto no necesito, poquito, que está flor siempre sintió algo bonito”. Son las únicas palabras por ahora.

Quien sí ha mostrado su malestar ha sido Iker Casillas, que no ha dudado en criticar a la Prensa por la celeridad con la que se ha publicado la noticia del bache de salud de Carbonero. “La carrera por dar la noticia. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea y no pensar en el implicado. La carrera de cascar la puta noticia y no reparar en el daño que hacen también a su entorno. Lamentable. LA NOTICIA”, compartía en Twitter.