¿Qué leen "Los Javis"? Ponemos la lupa en su impresionante biblioteca

Alcornoque, en su peor acepción, se atribuye a una persona ignorante, zafia, zopenca, taruga… Es el árbol que preside el jardín de la flamante casa que "Los Javis" acaban de estrenar en las afueras de Madrid y posiblemente el que dará nombre a la villa. Es paradójico teniendo en cuenta que el corazón del nuevo hogar es una magnífica biblioteca en madera de roble. En el reportaje que ha publicado la revista AD, exponiendo con detalle cada rincón, Javier Calvo se inclina para consultar un libro vestido de Loewe y practicando una arriesgada cabriola. ¿Qué título podría ser en caso de que el estiramiento corporal no sea pura pose fotográfica?

En LA RAZÓN hemos curioseado casi con lupa de relojero esta librería mastodóntica y difícilmente accesible. Descubrimos una gran variedad, por lo que sería complicado definir un estilo, una época o una predilección por un autor. Entre los libros, identificamos, por ejemplo, "Obra maestra", de Juan Tallón. Es una obra sobre la creación artística y literaria que invita a reflexionar sobre los límites del arte. No muy lejos, "Madrid", un relato personal y literario de Andrés Trapiello sobre la historia de Madrid, desde sus inicios hasta la actualidad.

Con "Teatro completo", de William Shakespeare, "Los Javis" se muestran interesados en conocer las comedias, dramas históricos y tragedias del dramaturgo inglés. Y de una celebridad universal a la joven novelista Zadie Smith, autora de "Dientes blancos", que comparte espacio con autores como Harvey Forbes Fierstein. Este actor y escritor teatral estadounidense se repite en las estanterías con "Torch Song Trilogy" y "I Was Better Last Night: A Memoir". La primera es una obra que el autor adaptó al cine y narra la historia de Arnold Beckoff, una drag queen profesional que busca de forma obsesiva el amor y la aceptación de su madre.

Entre la inmensidad, se distingue a Tina Fey, los diarios de Rafael Chirbes o "Los detectives salvajes", de Roberto Bolaño. Apurando aún más la lupa acertamos a identificar también un tomo de Andy Warhol, lo que nos hace pensar que el artista plástico estadounidense puede haber influido en la trayectoria de esta pareja.

Para conseguir ese efecto cuidadosamente caótico que suele fomentar la claridad mental de todo artista, esparcen unos cuadernos por el suelo, sin que reflejen demasiada naturalidad. Se salva de la pulcritud librera García Lorca, a quien «Los Javis» han tenido a bien llevar a su mesita de noche. Nos resistimos a pensar que el autor granadino sea una pieza más del decorado.