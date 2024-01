Queridísimos Melchor, Gaspar y Baltasar,

Este año he sido muy buena, desde luego mucho más que la mayoría de nuestros gobernantes, que se merecen solo grandes sacos de carbón; e incluso más que mis propios hijos que son unos buenazos, por lo que se merecen sus regalos, como todos los niños.

Me he permitido elaborar una lista de mis deseos, donde verán que hay mucha belleza, porque es mi pasión y también mi trabajo; pero nunca rechazo otros sectores, como buenas joyas, muchos gadgets electrónicos, mucha moda, algo de cocina y algún viaje.

Aunque como siempre, mi mayor deseo es la salud, de los míos en especial y de todos los que tengo a mi alrededor en particular.

Y salud íntima es algo que nos preocupa a todas, por eso he pedido un nuevo juguete este año, We-Vibe Sync O, un vibrador con su propia App y control remoto, para cambiar los modos de vibración para jugar preferiblemente en pareja. Y en dos colores que no pueden gustarme más, morado y turquesa, pero el color lo dejo a la elección de sus majestades. Se puede conseguir en Amazon y amplifica el placer para todos.

We-Vibe Sync O Página Web oficial

Otro juguete, pero para el rostro que me pido es un tratamiento de DEKA, un láser SmartXide TouchDOT/RF, un revolucionario tratamiento 2 en 1, con CoolPeel, el primer peeling con láser fraccionado CO2 que, renueva y regenera la piel en tiempo récord, y, además, radiofrecuencia, para conseguir un rejuvenecimiento global y una piel más firme y tersa. ¿Dónde? En la Clínica Dra. Gema Pérez Sevilla.

Me encantan los regalos con doble uso, como este envoltorio precioso basado en la técnica japonesa de envolver con pañuelos, el furoshiki, que te regalan del 1 al 5 de enero con los pedidos online en la tienda de cosmética bio más cañera y made in Spain favorita de la reina Letizia, Eleven Obi. Ella es fan de la crema antiedadStem Cell + Ceramide Peptide Cream, y yo también, así que ¡la necesito! Y uno de sus fabulosos aceites, como el Imperial Botanical Oil con aceite de camelia para tener la piel de una geisha. Elevenobi.com

Para empezar el año no hay como aspirara las malas energías, por eso quiero la aspiradora sin cable Shark, para todo tipo de suelos, con un tubo súper flexible que se dobla para llegar a cualquier rincón, con tecnología antienredos y antialergias, ¡la bomba!

Y para cumplir con los buenos propósitos del Año Nuevo, eso sí, después del Roscón queridas majestades, necesito un buen cargamento del bálsamo labial que te ayuda a evitar picar entre horas, Siluete Healthy Balm, que se encontrar en farmacias y en Amazon. Y también la nueva olla rápida Ninja Speedi™ Rapid Cooker, capaz de preparar un menú completo en tan solo 15 minutos, que combina la cocción al vapor con el calor por convección para cocinar de forma rápida y fácil. Solo hay que elegir una base, proteínas y una comida equilibrada y deliciosa.

Labial Siluete Healthy Balm

Mis hijos son unos artistas en potencia, por eso os han pedido unos rotuladores para seguir con su vena creativa, los Pigment Arts de la firma alemana Staedtler, cuya fórmula premium fusiona los beneficios de varias tintas, asegurando colores vibrantes y resistencia a la luz; una auténtica explosión de colores.

Yo también los podré utilizar para hacer lettering, es decir, caligrafía bonita; porque se nos está olvidando escribir a mano y no hay nada más bonito que “escribir con buena letra” como decían las abuelas. Y a mí me sirve para hacer tarjetones para mis mesas cuando invito a amigos a cenar en casa.

Adoro a mi perro Perico, así que pido por él algún producto de The dog life, con cualquier producto suyo será un perro más fácil y yo una dueña más sonriente.

Y hablando de sonrisas, tengo un regalazo ideal para todas aquellas personas que no tienen tiempo de ir a hacerse un tratamiento dental en una clínica, pero quieren presumir de una sonrisa blanca y radiante. El tratamiento para casa de las tiras blanqueantes de Dr. Inuk Forte, sin el peligroso peróxido de hidrógeno, que es de lo más eficaz para eliminar manchas causadas por alimentos, café o tabaco. En 14 días, sonrisa de cine, para mí y para todos los demás. No se despisten majestades, las pueden encontrar en farmacias, en Druni, Carrefour o en su página online, drinuk.com

tiras blanqueantes Dr. Inuk Forte

Y lo que me gustan los envoltorios no lo sabe nadie, bueno, ¡ahora ya sí! Por eso este año me pido la cosmética de Mila Bonis, también made in Spain, que ha diseñado unas cajitas ideales para estas Navidades, y que incluyen tarjetones para personalizar. Su cosmética de alta gama made in Spain, que ofrece el ritual de cuidado cosmético más eficaz, aunando naturaleza y biotecnología para una piel sana y bonita. Su Línea Regeneradora + es unisex, apta para todo tipo de pieles e incluso para embarazadas; reduce visiblemente las arrugas, nutre e hidrata profundamente ayudando a reparar la piel y a que recupere su luz. Y no se despisten, en milabonis.com o en farmacias podrán encontrar todos sus productos y hacerme muy feliz.

Feliz también me hace disfrutar de una buena comida, sobre todo si es francesa, oh la la! Por eso he pedido un bono de regalo para el restaurante Lafayette de Madrid, una brasserie de cocina clásica francesa, pero con un toque personal que me encanta y una selección de quesos que me vuelven loca. Es el nuevo must to be de la capital, con un plato que me hace mucha gracia “matrimonio francés”, porque ya saben que las mujeres francesas, en concreto las parisinas, no engordan, ¿y cuál es el secreto? Dicen que beber una copa de vino en las comidas y sobre todo disfrutar comiendo, ¿no es genial?

restaurante Lafayette de Madrid Página Web

Les dejo un poquito de agua fresca para sus camellos, unos vasitos de leche y un trocito de roscón de Pandelirio. En diciembre tuve la oportunidad de elaborar el mío propio en su obrador y es delicioso. Tengo una amiga que no hace más que pedirme que le haga uno, será su regalo de Reyes este año.

Roscón Pandelirio

Muchas gracias por todo, y hasta el año que viene. Con cariño,

Marta