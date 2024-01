Kiosco: Bertín Osborne, Fabiola Martínez y Ortega Cano, protagonistas de la actualidad "cuore"

Bertín Osborne cuenta en "¡Hola!" toda su verdad: de sus pruebas de paternidad y su añoranza por Fabiola, a su renovada soltería. El cantante afronta firme el 2024, un año lleno de proyectos. Bertín es memoria de España, destaca la publicación.

María Pombo y Pablo Castellano invitan a la revista al bautizo de su hija Vega. La pareja celebró el sacramento la víspera de Nochebuena, en la parroquia madrileña de Santa María del Bosque. Coincidiendo con las festividades navideñas, los Pombo han celebrado el bautizo de la más pequeña del clan, en el que los tíos de la pequeña, Marta Pombo y Jacobo Castellano, ejercieron de padrinos.

Alejandra Prat y Andrea posan para "¡HOLA!" junto a su madre, Marianne, y sus respectivos hijos. La familia Prat comparte la Navidad con los lectores de la revista y Andrea presenta a la pequeña Gala: ‘Adri, la hija mayor de Alejandra, estuvo toda la Nochebuena pegada a ella. Es que va a ser su ahijada", destaca. La familia Prat siempre ha estado presente en nuestra vidas.

Fabiola Martínez es la protagonista de la revista "Semana" este miércoles. La ex de Bertín Osborne no puede más. Está desbordada. Tal en su angustia que no puede evitar romperse en plena calle, tal y como demuestran las fotografías del último número de la revista. Unas imágenes en las que la ex de Bertín Osborne tiene un momento de debilidad y donde se ve cómo está realmente lejos de las cámaras, cuando los focos se apagan. Aunque siempre intenta mostrar una sonrisa y abordar cada situación con el mayor de los optimismos, hay veces en las que necesita desahogarse. Así se evidencia en las páginas que ven la luz este miércoles, un amplio reportaje donde además descubrirás con qué persona de su pasado se ha reencontrado. Y es que a pesar de no verse tanto como les gustaría, Fabiola y Eugenia Osborne han tenido una cita en la capital, un encuentro en el que han hablado largo y tendido y donde ha habido instantes cargados de emoción.

La misma revista entrevista también a Raquel Perera, ex de Alejandro Sanz. Ahora que el cantante se ha situado en el centro de atención de todas las miradas, Raquel Perera ha hablado. Hace tan solo unos días salían a la luz los rumores que apuntan al inicio de un romance entre el cantante y Mónica Cruz. Una buena nueva que llegaba para poner el broche de oro a un año un tanto convulso para el artista, que en varias ocasiones admitió estar pasando por un mal momento en lo que a salud mental se refiere. Si algo ha querido dejar claro Raquel Perera, es que mantiene una estrecha relación con Alejandro Sanz. Es por ello que se alegra enormemente de que poco a poco se encuentre mejor e incluso haya abierto las puertas de su corazón a una persona.

Por primera vez se descubre cuál es la nueva vida de Mónica Cervera. "Semana" publica este miércoles el giro de 180 grados que ha dado la protagonista de la película "Crimen Ferpecto" de Álex de la Iglesia a sus 48 años. Y es que ha pasado de participar en proyectos exitosos a vivir en la indigencia. Acostumbrada reírse de los problemas y hacer del humor su mejor emblema, esta actriz vive ahora sus momentos más bajos. Tal y como ha podido saber esta revista en exclusiva, desapareció de la pantalla y ahora vive en un banco de Málaga. En concreto, en un parque de Marbella, su ciudad natal.

Además, Julián Contreras, en "Lecturas", estalla contra su hermano Fran Rivera: "Es soberbio, clasista y machista. Va a acabar solo". Indignado por el tono en el que Fran ha hablado de su madre en su última entrevista, Julián le responde punto por punto. "A mi madre le habría dolido muchísimo escuchar a Fran", sentencia

Anabel Pantoja enseña su piso de Madrid: "No quiero perder la poca familia que me queda". La sobrina de Isabel Pantoja recibe a la publicación en su piso de Madrid y comparte con ella sus planes para 2024. Disfrutando del amor como nunca con el fisioterapeuta David Rodríguez, la influencer sentencia: "Se ha dicho que le he puesto una clínica. ¡Es mentira!".

José Ortega Cano reúne al núcleo duro de la familia por su 70 cumpleaños con la ayuda de su mayor apoyo. El diestro no pudo estar más sonriente en la celebración de su 70 cumpleaños, y es que fue un gran día en el que consiguió reunir a todos sus hijos bajo el mismo techo. Hasta un conocido restaurante, cercano a la casa de José, se desplazaron familiares, amigos y conocidos, aunque también hubo algunas ausencias.

Además, la revista "Diez Minutos" te muestra las imágenes que evidencian lo enamorada que está Alba Carrillo del empresario Álex Coves: "Me vuelve loca".

Tras su escándalo con Jorge Pérez la Navidad pasada, la modelo ha vuelto a abrir su corazón. Acompañada de su nuevo amor pasea por Madrid muy enamorada.

En más de una ocasión ha dicho que casi todos sus amores le han salido rana. Pero no por eso Alba Carrillo deja de intentar encontrar su príncipe azul. Hace unos días la vimos así de bien acompañada por las calles de Madrid. ¡Y sabemos quién es él! Se trata de un conocido empresario llamado Álex Coves, propietario de una marca de accesorios personalizables con el que se mostró de lo más acaramelada haciendo unos recados por la capital.

Relajados y sonrientes, la pareja disfrutó de una agradable velada con charla incluida mientras tomaban un café.