Alba Carrillo en topless causa sensación en las redes

Hace ya un tiempo a esta parte queAlba Carrillo, antigua colaboradora de ‘Ya es mediodía’, no ha vuelto a pisar un plató de la parrilla televisiva de Telecinco. Mientras otras colaboradoras mantienen una estrecha relación con la productora Unicorn Content, para Alba Carrillo es completamente distinto.

De la noche a la mañana la televisiva dejó de asistir a las tertulias de Mediaset, y es que en su momento no se le renovó el contrato, cosa por la que se ha mostrado disconforme y ha arremetido en varias ocasiones contra la cadena: “No me habéis doblegado nunca, ni cuando me habéis pagado. No me habéis renovado un contrato, pero ya veremos porque voy a ir a los tribunales. Estoy esperando un juicio por mis condiciones de trabajo” ha llegado a admitir en alguna de las entrevistas y podcast que ha hecho.

Al margen de esto, la modelo ha decidido encaminar su carrera hacia la creación de contenido desde su perfil de Instagram. Desde este portal ha enseñado a sus 764 mil seguidores su día a día, como la celebración de su cumpleaños el 31 de julio, o alguno de sus nuevos proyectos. Uno de ellos es ‘Lista para la vida’, el libro que ya enseñó en una publicación en su perfil de Instagram y con el que regalaba unas píldoras de sus vivencias y desnuda su alma.

Pero hoy no son sus proyectos los que ha mostrado a sus seguidores. En esta ocasión ha querido enseñar su “paraíso”, como ha dicho en sus redes sociales. Aquí compartió algunas fotografías sin la parte de arriba del bikini que llamaron la atención de todos sus seguidores.

Aquellos seguidores fieles de la influencer podrían llegar a reconocer el sitio en el que ha tenido lugar la sesión fotográfica. Ya el año pasado compartió una foto en el mismo “paraíso” y sin el mismo bikini, se trata de un río perteneciente al municipio de Ávila que tiene un gran valor sentimental para Alba Carrillo. Rodeada de naturaleza y siguiendo la filosofía nudista se despide de un verano que, aunque el calor no parece acabar, tiene los días contados.