¿De quién son las cartas de amor que Mar Flores esconde en lugar secreto? Reproducimos algunos extractos

La pasión con que están escritas demuestran un enamoramiento absoluto. Son cartas que Mar Flores esconde en un lugar secreto de su casa y que llevan años sin salir a la luz… hasta ahora.

Una filtración nos acerca a las encendidas misivas que Alessandro Lequio le mandaba a la que fuera su amante y que, en algunos casos, alcanzan la desesperación porque no obtenían respuesta.

Alessandro Lequio y Mar Flores Fotomontaje La Razón

En una de ellas, el italiano rebosa entusiasmo y manifiesta el profundo amor que sentía por Mar. Decía: "Te escribo desde el avión después de estas tres noches maravillosas que hemos pasado juntos. Puedo asegurarte que no eres una aventura para mí. Tengo que hacer grandes esfuerzos para no gritar tu nombre a los cuatro vientos y todo lo que significas para mí. Sé que piensas cosas negativas de mí, quieres resguardarte porque piensas que algún día pueda traicionarte. Créeme, amor, que en ningún momento lo he pensado. Yo, Mar, no soy una persona que pueda traerte complicaciones. Quiero ser tu proyecto más importante, porque tú lo eres para mí”, insiste.

Pero Lequio se desesperaba porque Mar no le respondía. "Mar, no entiendo nada. Me gustaría saber qué coño ha pasado. ¿Por qué no llamas? Estoy muy mal, pero verdaderamente muy mal. Estoy enamorado de ti, ¿quieres entenderlo?".

Muy enfadado con la filtración

Las cartas no aparecen reflejadas en las memorias recientemente publicadas de la socialité, nunca las hizo públicas, las guardó en lo más profundo de un cajón y no se las devolvió a Alessandro tras romper su relación sentimental. Dado, como le llaman sus íntimos, está muy enfadado por la filtración, considera que esos "documentos" pertenecen a su más estricta intimidad y que no deberían exponerse al público.

Además, en estos momentos, él y Mar mantienen una guerra mediática por lo que ella cuenta en su libro, ya que el transalpino asegura que no se alista a la verdad en lo que se refiere a su persona.

La aparición de las misivas echa más leña al fuego entre dos personajes que avivan el morbo por su enfrentamiento "literario".

La única pareja de la autora que se salva totalmente en esa autobiografía es Javier Merino, exmarido y padre de cuatro de los hijos de Mar, el resto, en mayor o menor medida, salen escaldados. Las verdades de Mar son duras y contundentes.

Ni tan siquiera Fernando Fernández Tapias, un hombre que se comportó con ella como un caballero, se libra, porque ha salido a la luz que su entonces novia le fue infiel con Lequio. Un presunto juego a dos bandas que está haciendo correr ríos de tinta en las últimas semanas.