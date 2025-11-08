La versión de Kiko Rivera sobre el motivo del derrumbe de su matrimonio con Irene Rosales

Kiko Rivera regresa a la televisión con una potente y esperadísima entrevista. Después de que el pasado mes de agosto confirmase su ruptura de Irene Rosales, el Dj optó por guardar silencio. Dejaba reflexiones profundas y alguna que otra píldora íntima en redes sociales, pero prometía callar sobre lo sucedido en su matrimonio y no rentabilizar su drama sentimental. Así lo ha hecho durante dos meses, pero al ver que su ya exmujer ha dado jugosos titulares en el kiosco rosa y en televisión, no ha querido quedarse atrás y ofrecer su propia versión. Una conversación de 10 horas con ‘De viernes’ que ha dado para mucho.

Le abre las puertas a Santi Acosta de su casa y se deja preguntar por todo. Se desdice sobre su hermana, Isa Pantoja, reconociendo que los episodios vejatorios que negó en el pasado, sí sucedieron. Le pide perdón por el daño ocasionado. Menos conciliador se muestra con su madre, a quien culpa incluso de sus problemas graves de salud, como el ictus o la angina de pecho. Recuerda su última conversación en el hospital y cómo no ha vuelto a saber más de ella. Pero lo jugoso de esta exclusiva estaba en saber qué ha pasado en su matrimonio, para que once años después de su primer beso se haya ido todo al traste. Todo fue fruto del desgaste, aunque sus aventuras extramatrimoniales no ayudaron.

Kiko Rivera describe el fin de sus días con Irene Rosales

“Los últimos tiempos fueron muy complicados, porque vi cómo mi matrimonio se desgastaba. Tampoco voy a decir que yo haya sido el marido perfecto, pero llegó un punto en el que ya no éramos pareja. Parecíamos compañeros de piso”, asegura Kiko Rivera en su entrevista, confirmando así la versión ofrecida también por su ya exmujer. Poco a poco, la convivencia se convirtió en más problemática y el entendimiento imposible. Funcionaban como familia, pero no como pareja, hasta el punto de comenzar a sentir rechazo el uno hacia el otro.

“La relación estaba rota. Ese deseo, esas ganas de estar ya no estaban. Incluso me atrevería a decir que me llegaba a molestar su presencia. Entonces me pregunté ‘¿Qué caraos hago yo aquí?’”, reconoce. “Me estaba dando cuenta, pero al final, tras tantos años y con las pequeñas, no te atreves a tomar una decisión”, confiesa Kiko Rivera, que emplaza el principio del fin hace seis años, cuando superó sus problemas de drogadicción. Este tiempo asegura haber permanecido “limpio”, pero sabe que su trabajo es “muy malo” para su problemática y debe trabajar duro para no recaer.

Irene Rosales le ayudó mucho en este sentido, pero también le ha hecho creer que tenía una dependencia que tan solo con terapia logró superar: “Durante todos mis años con ella, pensaba que Irene tenía las llaves de la puerta que abría mi infierno. Eso hacía que pensara que estando con ella estaba a salvo. El psicólogo me hizo que me diera cuenta de que las llaves las tenía yo, no ella. Así mi cabeza se volvió loca y en vez de acercarme más y agradecer todo lo que me habría ayudado, me empezó a repeler”.

¿Y qué pasa con las infidelidades a su mujer?

Kiko Rivera no puede negar que ha caído en la tentación más veces de las que se siente orgulloso. Ha sido desleal en muchas ocasiones, aunque mantiene que hay muchas que se le adjudican que no son ciertas. También las habrá que no han salido a la luz: “No me siento orgulloso de haber sido infiel, pero Irene me perdonó”, comparte la culpa de sus acciones. Y es que reconoce que “a veces se enteraba y otras veces se lo contaba yo”, cuando se sentía culpable o cuando sabía que la polémica terminaría saliendo en los medios. “Se me ha perdonado y eso es decisión de Irene. Ella habría estado en todo su derecho de romper”, pero no lo hizo. El desgaste en su matrimonio le empujó a buscar más allá y “suceden cosas que no deben suceder y haces daño a la otra persona. Son cosas que jamás me perdonaré”.