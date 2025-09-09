Lequio confiesa que se enamoró de Mar Flores: “¿Quién no se ha enamorado de una persona indebida?”

Las memorias deMar Flores están dando mucho que hablar y ha supuesto un revuelo para la crónica social patria. Y es que son muchos los capítulos que podrían reescribirse al aparecer nuevas versiones sobre hitos que acontecieron y que no todos sus protagonistas recuerdan igual. Son muchos los puntos en los que la modelo causa escándalo, especialmente cuando algunos de sus exparejas reclaman que a su biografía le ha echado grandes dosis de imaginación y creatividad literaria. Así señala Alessandro Lequio, que le ha declarado la guerra de nuevo, recrudeciendo sus ataques contra ella por su tormentoso pasado común.

En 1996 iniciaron un romance que duró tan solo unos meses, casi un año. Era un triángulo amoroso, pues Mar Flores era la novia oficial del empresario Fernando Fernández Tapias. Unas fotos que se filtraron a la prensa de la modelo y el conde italiano dinamitaron su romance. Ella no le perdonó, pero las instantáneas se pagaron por una millonada y todos ganaron. Incluso Lequio, que dice no haberse quedado con dinero, pero sí se cobró su venganza de hacer que rompiesen la modelo y el magnate. Pero El colaborador sigue desgranando la historia.

Lequio vuelve a la carga contra Mar Flores

Lo que contienen las páginas escritas por Mar Flores está siendo analizado con lupa en los platós de televisión. Aquí Alessandro Lequio ofrece su visión experta, pues hay capítulos en los que es protagonista. Incluso cuando no lo creía, como cuando le atribuyen un papel más relevante del que pudo desempeñar. Y es que no se considera exnovio, pues en realidad fueron tan solo amantes, aunque él llegó a sentir algo más: “¿Por qué te enamoras? Dime tú por qué te enamoras… porque no sé contestar (…) Me he enamorado de mi mujer porque compartimos valores y es una mujer guapísima- Yo no compartía valores con Mar Flores, pero ¿quién no se ha enamorado de una persona indebida?”, se pregunta Lequio.

Lequio confiesa que sabía que Mar Flores estaba con Fernández Tapias y que juntos protagonizaban un triángulo amoroso. El empresario fue el último en enterarse y cuando la bomba estalló por la venta de las fotografías, que atribuyen a Coto Matamoros por 40 millones de pesetas, todos lo pasaron fatal. La prensa se volcó en ellos y fueron los más seguidos: “A mí se me montó un Cristo de tres pares de narices”, confiesa el italiano. Y es que recuerda cómo un “estadio entero chillándome” insultos muy graves “por algo que yo no había hecho. Yo ya estaba en otra vida, había empezado ya la relación con la que ahora es mi mujer, y toda España me echa la culpa de algo que no había hecho”.

Una cuestión que en su día le provocó dolor, pero que ahora asienta con el paso del tiempo con la importancia que merece. Para él, en sus circunstancias actuales, muy poca. Aunque para Mar Flores es digno de mención y filtración para promocionar su libro, ‘Mar en calma’, para el conde italiano “todo esto es del Paleolítico”. Pero no se ha olvidado de los detalles, lo que le protege del maquillaje al que le ha sometido la modelo en sus memorias: “Lo que me salva en toda esta historia es que tengo una gran memoria. Soy el periodista que más memoria tiene de todos vosotros”. Y es que alerta que “Mar Flores tiene el modo thriller activado”, en referencia a su facilidad para la ficción cuando dice estar recordando sucesos.