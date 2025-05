Raphael cumple 82 años en pleno tratamiento contra el tumor: "No pienso en la muerte"

Este 5 de mayo es una jornada especial para Raphael. El cantante alcanza hoy los 82 años y lo hace en un momento vital especialmente importante para él. A finales del año pasado fue diagnosticado de un linfoma cerebral primario, un tumor poco frecuente que se origina en el sistema nervioso central, como el cerebro, tras sufrir un episodio cardiovascular mientras se encontraba grabando un programa de televisión.

Desde entonces, Raphael se está sometiendo a un tratamiento al que, por fortuna, está respondiendo favorablemente, tal y como él mismo detalló hace pocos días. De hecho, ha retomado su agenda profesional y mantiene su gira de conciertos prevista antes de caer enfermo.

Pocos días antes de cumplir los 82 años, Raphael se sinceró como nunca sobre las sensaciones que le embargaron que recibió el diagnóstico y acerca de qué sintió cuando sufrió el accidente cerebrovascular en pleno rodaje. “Me acuerdo de querer hablar y decir otra cosa; ahí ya sabía que tenía problemas”, comentó a EFE desde la comodidad de su casa.

Afrontando la situación con valentía, reconoce que se asustó un poco cuando fue diagnosticado, aunque aclara que no ha vivido asustado desde entonces. “No puedo jugar a que no me importó. Es otro sentimiento, es que acepto lo que me está pasando, un ‘póngale remedio’. (...) Los médicos siempre dicen que soy un enfermo que pone mucho de su parte”, añadía el artista, y señala: “Yo no pienso en la muerte, pero el día que llegue, tampoco le voy a dar la bienvenida”.

Raphael, de vuelta tras su hospitalización: "Si te digo que no me asusté, mentiría" JUAN CARLOS HIDALGO Agencia EFE

“Sereno y tranquilo”, Raphael se muestra con fuerzas suficientes y tiene previsto “de ahora en adelante de dar un concierto por semana”.

Fue la semana pasada cuando Raphael anunció lleno de ilusión y agradecimiento su vuelta a los escenarios pese al tratamiento al que se está sometiendo. “Queridas amigas, queridos amigos. Como muchas y muchos sabéis, durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido. (...) Me habéis hecho sentir muy acompañado y muy querido. Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo. ¡Os quiero mucho!”, escribió en sus redes sociales.

Sus primeros conciertos se celebrarán en Madrid los días 26, 28 y 29 de junio; y después visitará más ciudades como Sevilla, Valencia, Jaén y Zaragoza.