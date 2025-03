Vídeo: Anabel Pantoja acaba llorando en su habitación por esta broma pesada de su primo Kiko Rivera

Kiko Rivera e Irene Rosales disfrutaron de un divertido plan familiar el pasado fin de semana que ha terminado trascendiendo a la esfera pública. El matrimonio visitó “Misión: Impro-sible”, un show en directo de los cómicos Javi Aguilera y Juan Carlos Mení, y el DJ acabó subido al escenario, siendo blanco de las bromas y chistes de los humoristas.

El dúo le propuso llamar a alguien de su familia para gastarle una broma telefónica. “Te damos dos opciones, o tu madre o tu hermana”, decía uno de los cómicos provocando las risas del público.

Finalmente, Kiko Rivera se decantó por su prima, Anabel Pantoja, conocida por su tendencia a dramatizar de más cualquier situación. Uno de los cómicos se hizo pasar por un agente de la Guardia Civil que le informaba de que a su primo le había pasado algo en la carretera, pero no se explicaba con claridad y la influencer se iba poniendo cada vez más nerviosa por no entender qué había ocurrido. “¿Pero qué quieres que haga yo?”, le preguntaba al supuesto agente.

La broma terminó con su pareja, David Rodríguez, haciéndole ver que se trataba de una llamada falsa, puesto que él es seguidor del show y pilló enseguida que se trataba de una burla.

Aunque Anabel Pantoja se lo tomó con humor e incluso se rio después de saber que había sido víctima de una broma, la influencer se sinceró en las redes sociales y explicó que lo pasó algo mal durante la llamada, hasta el punto de que terminó llorando en una habitación de su casa.

“Domingo noche, me llama este señor para decirme que tiene un problema en la carretera. A mí casi me da algo pensando que le había pasado algo y después la policía hablándome cosas extrañas (...) Nunca había visto estas bromas. Os juro que cuando os vea os mato a los tres. Menos mal que David me escuchó llorando en el cuarto y me dijo que eran unos gaditanos con mucho arte…”, indicó Pantoja en su cuenta de Instagram.