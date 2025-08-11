Raquel Sánchez Silva, vacaciones de lujo en una isla paraíso de Japón con su novio

Son muchos los famosos que, después de un intenso año, se han entregado de pleno a las vacaciones. Muchos se han centrado en los últimos meses en sus numerosos compromisos profesionales, para así perpetuar su presencia ante los medios, pero llega un instante en el que desean ser lo más anónimos posibles, para disfrutar de unas vacaciones alejados lo máximo posible de miradas indiscretas. Agosto es quizá el mes ideal para ello, con planazos estivales a los que entregarse, como así está haciendo ahora Raquel Sánchez Silva.

Eso sí, la presentadora no deja fuera de su disfrute a sus fans y es que ha querido abrir diversas ventanas a sus días de asueto para que todos den buena cuenta de lo que anda haciendo en sus vacaciones. Por supuesto, no ha viajado sola, sino que le acompaña su pareja, el productor Matías Dumont, con el que ha iniciado un periplo atípico y que se sale de las habituales rutas elegidas por sus homólogos. Los famosos suelen elegir Ibiza para sus vacaciones, siendo también habitual verles en Marbella o Cádiz. Pero ella, por su parte, ha puesto rumbo a Okinawa, una isla de Japón en la que parece sentirse en el mismísimo paraíso.

Raquel Sánchez Silva y Matías Dumont, en el mar de China Oriental

“Ahora que lo tengo todo muy fresquito voy a escribir esta reseña sobre desplazamientos en Okinawa y visitas imprescindibles”, comienza a detallar la presentadora su periplo por la isla nipona, para así contribuir a que sus fans puedan emular sus pasos. Mientras la gran mayoría colapsan Ibiza, siendo la isla más masificada por parte de famosos durante los meses de verano, ella ha optado por un plan alternativo en Okinawa. Parece que no se arrepiente lo más mínimo, y tanto le ha gustado que incluso propone a otros muchos que se animen. Para ello, incluso se postula como improvisada guía de viaje, dando a sus seguidores consejos útiles para su futurible viaje.

“No dejéis de disfrutar de Okinawa. El mejor snorkle de mi vida. Solo igualado por Roatan hace 14 años (el Caribe ya no tiene estos colores)”, añade Raquel Sánchez Silva, que ilustra sus palabras con una colección de fotografías de ella presumiendo de looks veraniegos, estampas románticas en las que comparte plano con su pareja, así como otras en las que cede el protagonismo al espectacular paisaje que ofrece la isla de Japón de la que se declara ya una enamorada. “Cada día una puesta de sol mejor que la anterior”, destaca la presentadora, que detalla incluso líneas de autobús para cazar las mejores imágenes, así como las mejores zonas en las que practicar buceo o hacer noche en los mejores resorts de la isla.