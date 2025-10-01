Curro Romero, totalmente recuperado: del hospital a la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

Curro Romero, el "Faraón de Camas", vuelve a ser protagonista. No en una plaza, sino en la vida social sevillana, escenario donde su figura despierta el mismo respeto que en los ruedos. El pasado viernes recibió el alta médica tras una semana ingresado en el hospital Virgen del Rocío, donde tiene su historial clínico. A su lado, como siempre, Carmen Tello, su esposa y compañera de vida, quien en declaraciones exclusivas a Paloma Barrientos describía con ternura la actitud de su marido: "Es un campeón en todos los aspectos. Curro es quien nos da ánimos a todos. Nunca se queja. Es un buen enfermo".

El matrimonio regresó a casa arropado por familiares, amigos y el cariño espontáneo de los ciudadanos que aguardaban su salida. Muestra de que la leyenda del toreo no solo pertenece a la historia de la tauromaquia, sino también al corazón popular. "Hemos recibido infinidad de mensajes de apoyo. Ahora ya en casa, a seguir con el tratamiento", añadía Tello, emocionada.

Solo irá a la ceremonia religiosa

La recuperación de Romero ha sido tan positiva que el próximo sábado volverá a la escena pública en un acontecimiento señalado: la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, según publica en primicia Vanitatis. Con autorización médica y salvo contratiempos de última hora, el torero asistirá a la ceremonia religiosa en la iglesia del Cristo de los Gitanos, mientras que Carmen estará presente también en la celebración posterior en Las Arroyuelas, la finca que la duquesa de Alba regaló en vida a su hijo predilecto. "Estamos invitados. Curro irá a la iglesia y yo a los dos sitios. Lo importante es no faltar a la boda de Bárbara y Cayetano", confirmaba Carmen, aún sin tiempo de pensar en su estilismo, pero con la prioridad clara: estar presentes en este día histórico para la familia.

Curro Romero cumple 90 años EP EP

La relación de Tello con la casa de Alba ha sido siempre cercana. Amiga íntima de Cayetana Fitz-James Stuart, le dedicó tras su fallecimiento una emotiva carta publicada en Vanitatis. En ella recordaba el apoyo incondicional de la duquesa en los momentos más difíciles de su vida personal: "Mientras otras personas que pensaba que me querían me dieron la espalda, tú estuviste siempre conmigo. Sabías que lo estaba pasando mal y me arropaste". Palabras que revelan la complicidad que unía a ambas y que volverán a resonar este sábado, en una jornada que inevitablemente evocará la memoria de la aristócrata.

La boda de Cayetano y Bárbara, que reunirá a 300 invitados, también contará con un detalle de alto simbolismo: las alianzas, firmadas por la joyería San Eduardo, fundada en 1972 por la marquesa Iñi San Eduardo e impulsada después por su hijo, Miguel Mas. Una firma ligada históricamente al círculo social de la duquesa de Alba y que en esta ocasión vuelve a sellar un capítulo de continuidad entre tradición y modernidad.

Curro Romero, a sus 90 años, vuelve así a situarse en el centro de la vida social sevillana, no como protagonista de una faena taurina, sino como testimonio vivo de resistencia, afecto y elegancia. Una presencia que, sin duda, dará aún más brillo a una de las bodas del año.