Miguel Poveda habla de las decepciones: "Fui de buena fe y me fallaron"

El cantaor Miguel Poveda (Barcelona, 1973) ha demostrado que con tesón y talento puede llegar tan alto como quiera. Esta semana ha presentado en su ciudad natal "Desglaç", una reedición del disco que lanzó hace 20 años con la que ahora celebra dos décadas de trayectoria musical.

En medio de la presentación, ha encontrado un momento para reflexionar y, de paso, sentirse orgullo de este último trabajo. "Es un disco que no ha envejecido y que tenía ganas de celebrar. Es el único disco que yo he hecho en otra lengua distinta al castellano, en la que yo me expreso habitualmente, y encontré un poema de la Joana Raspall, quise incluirlo y que este formato saliera en vinilo".

Se confiesa fan de los discos de vinilo y le pareció bonito hacer una reedición, "remasterizar los temas, incluir uno nuevo y también un poco actualizar la portada del disco".

Mirar atrás le ha dado pie a hablar de la lucha de egos que ha sufrido en la profesión. Ha visto rotas algunas relaciones de amistad y reconoce que se arrepiente de "tropezar con la misma piedra. En alguna ocasión, yo fui de buena fe y me fallaron".

Miguel Poveda Ana Palma

Cree que, al final, "cada cual con su conciencia y uno con la suya se la trabaja, la intenta tener descansada, tranquila, y luego se intentar mejorar y pulir lo que uno tampoco ha hecho bien, ¿no?".

"Desglaç" es uno de los discos más emblemáticos de Poveda y ha vuelto a recordar cómo nació: "Una fiesta en Granada, después de un concierto que viene Enrique Morente, el maestro Juan Habichuela y Luis Cabrera, director del taller de Music Manager de entonces". Enrique Morente le dijo que, si fuese gallego, habría cantado en gallego. Y le pidió que cantase en catalán.

"En Granada es cuando la cabeza me hace el clic al ver al maestro Juan Habichuela, un hombre ya mayor, gitano del flamenco clásico tradicional, diciéndome que tienes que hacerlo y tienes que hacerlo. El maestro Enrique Morente, que tienes que hacerlo". Poveda ha desvelado que estaría dispuesto a grabar una versión del disco centrado en más poetas catalanes e incluir mujeres: "Si estamos dispuestos a hacer una parte dos del disco. Y algo por los 40 años en la música. A mí me gustaría dejar pues ese rinconcito de una recopilación de otros poetas y sobre todo mujeres poetas a las que cantaba menos en el disco pero las mujeres poetas también".